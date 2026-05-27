Morella es convertirà en capital del debat forestal davant el repte dels grans incendis
La localitat acollirà el cinqué congrés forestal de la Comunitat Valenciana el 5 i 6 de novembre
Els pròxims 5 i 6 de novembre del 2026 Morella serà l'epicentre de debats i propostes perquè els propietaris forestals puguin expressar les seves inquietuds i aportar, juntament amb panells d'experts i administracions públiques, propostes per convertir la gestió forestal sostenible en una eina de conservació i millora ambiental, compatible amb el seu aprofitament econòmic.
L’esdeveniment està organitzat per l’Associació de Municipis Forestals de la Comunitat Valenciana (Amufor), l’Associació de Silvicultors de la Comunitat Valenciana (Asilval) i l’Ajuntament de Morella. L’alcalde, Bernabe Sangüesa, ha expressat la seua satisfacció per albergar un esdeveniment d’aquesta magnitud al municipi, oferint les instal·lacions i la logística que es puga necessitar durant els dos dies de durada. El regidor del consistori Jesús Lecha, que va ser qui va fer les gestions inicials per albergar el congrés, ha destacat la idoneïtat de l’entorn de Morella, on es concentren molts propietaris forestals.
Matilde Marín, presidenta d’Amufor, ha ressaltat la importància de la gestió dels espais forestals, especialment a causa de l’augment continuat de la massa forestal i del perill dels grans incendis forestals. Adolfo Miravet, president d’Asilval, recorda que hi ha aproximadament set-cents mil propietaris forestals a la Comunitat, amb una estructura molt fragmentada i moltes vegades ignorada.
El V Congrés Forestal també comptarà amb la col·laboració de l’Associació de Propietaris Forestals Tinença-Ports, la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori i la Diputació de Castelló.
Juan Manuel Batiste, secretari dels propietaris de l’ens comarcal, ha assenyalat les bones pràctiques que fan els membres de l’associació, que està molt consolidada al territori, aportant la seua visió i experiència al servei del congrés. En el mateix sentit, Diego Marín, cap del Servei Territorial de Medi Ambient de la Generalitat, ha oferit l’experiència tècnica de l’Administració amb vista a l’esdeveniment.
Per acabar, Sergio Fornás, diputat de Medi Ambient de la Diputació de Castelló, espera que el Congrés supose un veritable revulsiu per activar una gestió forestal activa i sostenible en una província especialment muntanyosa i amb un gran potencial com és Castelló.
Tots els organitzadors i col·laboradors esperen una gran afluència de públic interessat, de manera que la figura del silvicultor i la seua rellevància siga posada al centre del debat i reconeguda per la societat en general.
