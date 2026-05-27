PLA D'ESTALVI ENERGÈTIC
Vila-real adjudica per 1,9 milions el nou enllumenat led en polígons i perifèria de la ciutat
La intervenció suposarà el canvi de 3.354 lluminàries i la modernització de la gestió del consum elèctric per a estalviar 430.000 euros anuals
L’Ajuntament de Vila-real ha adjudicat a l’empresa Imesapi, SA, amb seu a Madrid, el contracte per a escometre els treballs de desenvolupament del projecte de renovació de l’enllumenat públic en els polígons industrials de la ciutat i en les zones perifèriques del nucli urbà. Es tracta d’una primera fase d’un projecte més ambiciós, presentat ara fa un any per la vicealcaldessa i regidora de Serveis Públics, Maria Fajardo, i que es pretén executar en tres tandes, amb el suport financer de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
En concret, el contracte d'aquesta licitació -a la qual es van presentar quatre mercantils- s’ha adjudicat finalment per un import de quasi 1,9 milions d’euros, IVA inclòs, la qual cosa suposa una lleugera baixa del 3,37% respecte al preu de licitació amb què el contracte va eixir a concurs i que es va establir, amb impostos, en 1.965.227 euros.
Vila-real se ilumina con futuro: Cuatro empresas compiten por renovar 3.354 luminarias led por casi 2 millones de euros
La mercantil adjudicatària haurà d’escometre, entre altres accions, el canvi a tecnologia LED de 3.354 lluminàries, distribuïdes en els diferents polígons empresarials existents a Vila-real, així com també en vies i espais urbans situats als afores de la ciutat.
Els detalls de la intervenció
A través de la línia de finançament concedida pel Govern d’Espanya a l’Ajuntament de Vila-real, el departament que encapçala Fajardo podrà dur a terme una ambiciosa actuació, que abastarà àrees com les avingudes Portugal i Europa; els camins Carinyena, les Voltes i Assagador; el polígon de la carretera d’Onda; els carrers Senda Pescadors, Soneja i Ribesalbes; així com diversos trams de la ronda sud-oest. Per a això es disposarà de més de 40 centres de control digitalitzat en punts de l’entorn de la Ciutat Esportiva Municipal, l’IES Broch i Llop, La Cooperativa, el col·legi Santa Maria, Carrefour, l’Hospital Universitari de la Plana o el cementeri municipal.
Vila-real logra dos millones del Gobierno para cambiar más de 3.000 luminarias
Segons els càlculs realitzats pel consistori, una vegada concloguen els treballs d’aquesta primera fase, la ciutat estalviarà al voltant de 430.000 euros anuals en la factura elèctrica, de manera que la inversió a realitzar s’amortitzarà en menys de cinc anys. En aquest sentit, la vicealcaldessa Fajardo va explicar en el seu moment que el finançament atorgat pel Govern s’ha de retornar en 10 anys, amb un 0% d’interessos i un any de carència en l’amortització, per la qual cosa el consistori el retornarà en nou quotes, que començaran a fer-se efectives un any després de la signatura del crèdit.
- El monasterio medieval de Castellón que volverá a brillar este verano tras siglos de historia
- Estafa en Wallapop a un usuario de Castellón: Vende su coche, no le pagan y los compradores le vacilan enviándole fotos de su vehículo a 260 km/h
- La Vuelta echa a rodar en Castellón con la presentación oficial de las dos etapas que recorrerán la provincia dentro de tres meses
- Más de seis horas en Urgencias del Hospital General de Castellón sin que la vea un médico tras llegar en ambulancia
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
- Antifraude señala a una concejala de Nules por presuntas irregularidades en un contrato cuya legalidad el Ayuntamiento defiende
- Luto en la Guardia Civil de Castellón: Fallece el cabo Antonio Lloret en Vinaròs
- Las cuentas del CD Castellón para una última jornada de 'locura' en Segunda División: ¡Puede terminar tercero u octavo!