Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Actos vandálicos CSIFCaso ZapateroVuelos Aeropuerto CastellónEmprendedores cerámicaCae clan familiarComplejo turístico en el interiorEstafa en Wallapop
instagramlinkedin

PLA D'ESTALVI ENERGÈTIC

Vila-real adjudica per 1,9 milions el nou enllumenat led en polígons i perifèria de la ciutat

La intervenció suposarà el canvi de 3.354 lluminàries i la modernització de la gestió del consum elèctric per a estalviar 430.000 euros anuals

L'avinguda Europa i els seus voltants és una de les zones que s'inclouen en el projecte per a donar forma a un enllumenat públic més eficient i sostenible.

L'avinguda Europa i els seus voltants és una de les zones que s'inclouen en el projecte per a donar forma a un enllumenat públic més eficient i sostenible. / Mediterráneo

Josep Carda

Vila-real

L’Ajuntament de Vila-real ha adjudicat a l’empresa Imesapi, SA, amb seu a Madrid, el contracte per a escometre els treballs de desenvolupament del projecte de renovació de l’enllumenat públic en els polígons industrials de la ciutat i en les zones perifèriques del nucli urbà. Es tracta d’una primera fase d’un projecte més ambiciós, presentat ara fa un any per la vicealcaldessa i regidora de Serveis Públics, Maria Fajardo, i que es pretén executar en tres tandes, amb el suport financer de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), dependent del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

En concret, el contracte d'aquesta licitació -a la qual es van presentar quatre mercantils- s’ha adjudicat finalment per un import de quasi 1,9 milions d’euros, IVA inclòs, la qual cosa suposa una lleugera baixa del 3,37% respecte al preu de licitació amb què el contracte va eixir a concurs i que es va establir, amb impostos, en 1.965.227 euros.

Vila-real se ilumina con futuro: Cuatro empresas compiten por renovar 3.354 luminarias led por casi 2 millones de euros

La mercantil adjudicatària haurà d’escometre, entre altres accions, el canvi a tecnologia LED de 3.354 lluminàries, distribuïdes en els diferents polígons empresarials existents a Vila-real, així com també en vies i espais urbans situats als afores de la ciutat.

Els detalls de la intervenció

A través de la línia de finançament concedida pel Govern d’Espanya a l’Ajuntament de Vila-real, el departament que encapçala Fajardo podrà dur a terme una ambiciosa actuació, que abastarà àrees com les avingudes Portugal i Europa; els camins Carinyena, les Voltes i Assagador; el polígon de la carretera d’Onda; els carrers Senda Pescadors, Soneja i Ribesalbes; així com diversos trams de la ronda sud-oest. Per a això es disposarà de més de 40 centres de control digitalitzat en punts de l’entorn de la Ciutat Esportiva Municipal, l’IES Broch i Llop, La Cooperativa, el col·legi Santa Maria, Carrefour, l’Hospital Universitari de la Plana o el cementeri municipal.

Noticias relacionadas y más

Vila-real logra dos millones del Gobierno para cambiar más de 3.000 luminarias

Segons els càlculs realitzats pel consistori, una vegada concloguen els treballs d’aquesta primera fase, la ciutat estalviarà al voltant de 430.000 euros anuals en la factura elèctrica, de manera que la inversió a realitzar s’amortitzarà en menys de cinc anys. En aquest sentit, la vicealcaldessa Fajardo va explicar en el seu moment que el finançament atorgat pel Govern s’ha de retornar en 10 anys, amb un 0% d’interessos i un any de carència en l’amortització, per la qual cosa el consistori el retornarà en nou quotes, que començaran a fer-se efectives un any després de la signatura del crèdit.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El monasterio medieval de Castellón que volverá a brillar este verano tras siglos de historia
  2. Estafa en Wallapop a un usuario de Castellón: Vende su coche, no le pagan y los compradores le vacilan enviándole fotos de su vehículo a 260 km/h
  3. La Vuelta echa a rodar en Castellón con la presentación oficial de las dos etapas que recorrerán la provincia dentro de tres meses
  4. Más de seis horas en Urgencias del Hospital General de Castellón sin que la vea un médico tras llegar en ambulancia
  5. Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
  6. Antifraude señala a una concejala de Nules por presuntas irregularidades en un contrato cuya legalidad el Ayuntamiento defiende
  7. Luto en la Guardia Civil de Castellón: Fallece el cabo Antonio Lloret en Vinaròs
  8. Las cuentas del CD Castellón para una última jornada de 'locura' en Segunda División: ¡Puede terminar tercero u octavo!

Informe de la temporada 25/26 del Villarreal | Una extraordinaria Liga con los borrones de la Champions y la Copa

Informe de la temporada 25/26 del Villarreal | Una extraordinaria Liga con los borrones de la Champions y la Copa

Los docentes de la huelga del 88 arropan al profesorado actual: «Estáis escribiendo la historia»

Los docentes de la huelga del 88 arropan al profesorado actual: «Estáis escribiendo la historia»

La boda de un aficionado del Castellón que podría coincidir con el play-off: "Si lo jugamos no me caso, por favor"

La boda de un aficionado del Castellón que podría coincidir con el play-off: "Si lo jugamos no me caso, por favor"

Vila-real adjudica per 1,9 milions el nou enllumenat led en polígons i perifèria de la ciutat

Vila-real adjudica per 1,9 milions el nou enllumenat led en polígons i perifèria de la ciutat

Este es el recorrido y el diseño de la nueva vía verde de Castelló

Este es el recorrido y el diseño de la nueva vía verde de Castelló

EXTREMADURA.-Fernández recuerda que eliminar la lengua árabe de los colegios forma parte del acuerdo de gobierno en Extremadura

EXTREMADURA.-Fernández recuerda que eliminar la lengua árabe de los colegios forma parte del acuerdo de gobierno en Extremadura

Materia Decor, el nombre de Castellón que gana terreno en el ‘universo SPC’

Materia Decor, el nombre de Castellón que gana terreno en el ‘universo SPC’
Tracking Pixel Contents