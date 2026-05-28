Castellfort celebra Santa Quitèria amb més de 700 primes fetes al forn del poble
Veïns, veïnes i voluntaris van participar en l’elaboració d’aquest dolç tradicional, que després va ser beneït i repartit a l’ermita de la Mare de Déu de la Font
Castellfort va celebrar la festa de Santa Quitèria. Dos dies de tradició que han posat en relleu, un any més, la gran germanor que existeix entre els habitants del poble, que s’han bolcat per poder dur endavant aquesta celebració tan arrelada.
Durant la jornada del dissabte, veïns i veïnes van acudir voluntàriament a l’antic forn del poble per elaborar les tradicionals primes. En aquesta edició es van confeccionar més de 700 unitats, una xifra destacada que reflecteix el gran treball realitzat entre amics, familiars i voluntaris.
Els participants, juntament amb la corporació municipal, es van encarregar d’elaborar la pasta, preparar les porcions necessàries i donar forma a cadascuna de les peces. La decoració continua sent un dels trets més distintius d’aquestes primes, ja que no n’hi ha dues iguals. Per adornar-les s’utilitzen motles metàl·lics de diferents formes i cada participant aporta la seua creativitat, convertint cada elaboració en una peça única abans de passar pel forn.
Una vegada cuites al forn del poble, les primes es van reservar per a la jornada del diumenge. El dia 24 es va celebrar la missa a l’ermita de la Mare de Déu de la Font i, posteriorment, les primes, ja beneïdes, van ser repartides pels membres de la corporació municipal entre totes les persones assistents.
El bon oratge va afavorir una elevada participació i van ser moltes les persones que es van acostar a la celebració.
- Unos emprendedores de l'Alcora crean un sistema para instalar de forma fácil y barata pavimento cerámico
- Una empresa cerámica de Castellón entra en concurso de acreedores: intervenidas las facultades de administración
- La reina Sofía ya está en Castelló: dónde y qué ha comido
- Este es el recorrido y el diseño de la nueva vía verde de Castelló
- Un pequeño pueblo de Castellón recupera la tienda de toda la vida
- Todos los destinos y chollos para volar desde Castellón este verano: billetes de ida y vuelta a partir de 30 euros
- Lío en el pleno de Castelló con los profesores en huelga: 'Cuidado que se les ve el plumero
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%