Castellfort celebra Santa Quitèria amb més de 700 primes fetes al forn del poble

Veïns, veïnes i voluntaris van participar en l’elaboració d’aquest dolç tradicional, que després va ser beneït i repartit a l’ermita de la Mare de Déu de la Font

Veïns i veïnes al forn. / Mediterráneo

Castellfort va celebrar la festa de Santa Quitèria. Dos dies de tradició que han posat en relleu, un any més, la gran germanor que existeix entre els habitants del poble, que s’han bolcat per poder dur endavant aquesta celebració tan arrelada.

Durant la jornada del dissabte, veïns i veïnes van acudir voluntàriament a l’antic forn del poble per elaborar les tradicionals primes. En aquesta edició es van confeccionar més de 700 unitats, una xifra destacada que reflecteix el gran treball realitzat entre amics, familiars i voluntaris.

Repartiment de primes. / Mediterráneo

Els participants, juntament amb la corporació municipal, es van encarregar d’elaborar la pasta, preparar les porcions necessàries i donar forma a cadascuna de les peces. La decoració continua sent un dels trets més distintius d’aquestes primes, ja que no n’hi ha dues iguals. Per adornar-les s’utilitzen motles metàl·lics de diferents formes i cada participant aporta la seua creativitat, convertint cada elaboració en una peça única abans de passar pel forn.

Una vegada cuites al forn del poble, les primes es van reservar per a la jornada del diumenge. El dia 24 es va celebrar la missa a l’ermita de la Mare de Déu de la Font i, posteriorment, les primes, ja beneïdes, van ser repartides pels membres de la corporació municipal entre totes les persones assistents.

El bon oratge va afavorir una elevada participació i van ser moltes les persones que es van acostar a la celebració.

