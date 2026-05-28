El Premi Enric Valor reconeix l’ofici literari del borrianenc Josep Palomero
L’escriptor i lingüista obté el guardó amb 'L’aviador de la República', una novel·la que travessa els segles entre la memòria romana i la ferida del segle XX
Després de saber que Josep Palomero havia guanyat el Premi Enric Valor de Novel·la en Valencià per L’aviador de la República, la notícia no ens ha arribat només com una informació cultural rellevant ací a Mediterráneo. Ens ha arribat també amb una alegria íntima, d’aquelles que tenen noms, converses i anys al darrere.
Palomero és, des de fa 17 anys, col·laborador del suplement cultural Quaderns d'aquest diari. Dèsset anys donen per a molt: per a articles compartits, per a complicitats discretes, per a la confiança que es construeix sense estridències i per a una manera d’entendre la cultura com un espai de lleialtat. Al llarg d’aquest temps, el nostre lligam s’ha fet prou estret, sostingut per l’estima als llibres, a la llengua i a l’ofici d’escriure.
Per això, aquest premi té per al que escriu una doble lectura. D’una banda, és el reconeixement públic a una trajectòria literària sòlida, exigent i fidel al valencià. De l’altra, és la satisfacció personal de vore distingit un autor amb qui he compartit una part important del camí cultural de Quaderns.
La XXXI edició del Premi Enric Valor, convocat per la Diputació d’Alacant i dotat amb 20.000 euros, reconeix una novel·la d’alé històric, bastida sobre dos temps narratius i una mateixa intuïció: el passat no desapareix mai del tot, sinó que continua respirant davall de les paraules, dels paisatges i de la memòria.
Una novel·la entre la Roma antiga i els vols de la República
L’aviador de la República desplega la seua arquitectura narrativa al llarg de trenta capítols i alterna dos moments històrics. D’una banda, situa el lector en una vila romana del segle I dedicada a la fabricació de gàrum, aquell producte mediterrani elaborat amb vísceres fermentades de peix que parla d’un món antic travessat pel comerç, la mar i la vida quotidiana. De l’altra, el relat avança fins al segle XX, al costat dels aviadors de la línia postal Latecoère, que transportaven saques de correu entre Tolosa i Tànger, amb escales en aeròdroms com Barcelona, Alacant i Màlaga.
En el centre d'aquest segon fil argumental apareix Valentín Tellols, nebot i hereu del predi on s’havia alçat aquella vila romana. Durant la Guerra Civil espanyola, Tellols és reclutat i, com a aviador de la República, du a terme diverses missions de combat. A través d’ell, Palomero uneix dos formes de permanència: la de les pedres antigues, que guarden allò que el temps no acaba d’esborrar, i la dels noms que la història deixa sovint en suspens.
La novel·la confirma el gust de l’autor per les trames que dialoguen amb el passat sense convertir-lo en un simple decorat. En mans de Palomero, la història no és només reconstrucció documental: és matèria viva, memòria que interroga, paisatge moral i territori narratiu.
Josep Palomero, una vida dedicada a la paraula
Nascut a Borriana, Josep Palomero és una figura imprescindible de la cultura valenciana contemporània. Escriptor, lingüista, doctor per la Universitat Jaume I de Castelló i membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, ha combinat al llarg de la seua trajectòria la docència, la investigació, la creació literària i la divulgació cultural.
La seua obra és extensa i diversa. Ha escrit novel·la, poesia, narrativa infantil i juvenil, llibres de text, estudis literaris, adaptacions de clàssics i treballs vinculats a la cultura popular. Títols com Els secrets de Meissen o El tatuatge dels apàtrides formen part d’un itinerari creatiu marcat per l’ambició narrativa, el rigor documental i una sensibilitat molt atenta als plecs de la història.
Però més enllà del currículum, en Palomero hi ha una manera d’estar en la cultura. Pertany a eixa classe d’escriptors que treballen sense soroll innecessari, que entenen la llengua com una casa compartida i que saben que la literatura no és només inspiració, sinó també paciència, lectura, memòria i responsabilitat. Durant aquests 17 anys de col·laboració amb Quaderns, eixa manera de fer s’ha fet present en cada entrega: precisa, culta, generosa i sempre fidel a una idea alta de la paraula.
El valor d’un premi i la persistència d’una veu
El Premi Enric Valor de Novel·la en Valencià és un dels guardons més destacats per a obres narratives inèdites escrites en valencià. Que Palomero reba ara aquest reconeixement té una força simbòlica especial: la d’un autor que ha dedicat bona part de la seua vida a escriure, ensenyar, estudiar i dignificar la llengua.
El nom d’Enric Valor, associat a la recuperació literària i lingüística del valencià, dona al premi una dimensió que va més enllà de la distinció puntual. Cada edició recorda que una literatura es construeix amb veus que persisteixen, amb obres que amplien el seu imaginari i amb autors capaços de convertir la memòria en relat.
Josep Palomero ha guanyat el Premi Enric Valor, sí. Però, sobretot, la seua trajectòria confirma que la literatura feta amb ofici, lleialtat i memòria continua deixant llum encesa.
