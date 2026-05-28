El Teatre Principal de Castelló tanca maig amb circ familiar i el misteri d’Agatha Christie
L'Institut Valencià de Cultura acosta al públic familiar i als amants del misteri dos espectacles de gran qualitat durant els dies 30 i 31 de maig
El Teatre Principal de Castelló, espai gestionat per l’Institut Valencià de Cultura (IVC), acomiada el mes de maig amb una doble cita escènica pensada per a públics diversos. La programació inclou l’espectacle familiar Copiar, de la companyia Animal Religion, i una nova versió teatral de La ratonera, el conegut clàssic d’Agatha Christie.
La primera proposta arribarà el dissabte 30 de maig, a les 18.00 hores, amb Copiar, una peça familiar que combina circ contemporani, dansa, música, humor i participació escènica. L’obra va ser reconeguda amb el premi al Millor Espectacle Immersiu en FETEN 2025, un dels certàmens de referència en les arts escèniques per a la infància i la joventut.
'Copiar', una experiència familiar sobre la imitació i l’aprenentatge
‘Copiar’ proposa una mirada escènica sobre la imitació com a ferramenta natural d’aprenentatge, connexió i evolució social. L’espectacle convida el públic a observar com un gest repetit pot transformar-se en una nova forma de creació.
Damunt de l’escenari, un grup de xiquets i xiquetes d’entre 8 i 10 anys participa sense assajos previs junt amb la companyia Animal Religion. El resultat és una experiència oberta, espontània i emocional, en què cada moviment copiat genera una nova resposta artística.
La representació està recomanada a partir de 8 anys, té una duració aproximada de 50 minuts i les entrades tenen un preu de 4 euros.
'La ratonera' porta el misteri d’Agatha Christie a Castelló
La programació continuarà el diumenge 31 de maig, a les 19.00 hores, amb La ratonera, adaptació d’Ignasi Vidal del cèlebre text inspirat en Tres ratones ciegos, d’Agatha Christie.
La producció manté l’essència del thriller clàssic, però incorpora una mirada escènica renovada, amb una intensitat teatral marcada per les noves narratives procedents del cinema, la literatura i les produccions teatrals contemporànies.
L’obra compta amb un ampli repartiment encapçalat per Rebeca Valls, Lara Salvador, Jordi Ballester, Ferran Gadea i Lola Moltó, entre altres intèrprets.
Entrades per al Teatre Principal de Castelló
Les entrades per a les dos propostes de la programació del Teatre Principal de Castelló es poden adquirir a través de la pàgina web de l’Institut Valencià de Cultura.
Amb esta doble cita, el Principal reforça la seua oferta cultural amb una programació que combina creació contemporània per a públic familiar i grans títols del teatre de misteri.
