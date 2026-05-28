Vilafranca connecta empreses rurals per crear noves oportunitats de negoci a l'interior
El parador acull la presentació del projecte de cooperació 'Connecta Leader'
El parador de Vilafranca ha sigut l’escenari de la presentació del projecte de cooperació Connecta Leader, una iniciativa impulsada conjuntament per sis Grups d’Acció Local, quatre de la província de Castelló i dos de la província de València, amb l’objectiu de reforçar la col·laboració i les sinergies entre empreses i emprenedors dels territoris rurals.
El projecte pretén crear una xarxa d’empreses formada tant per beneficiaris de les ajudes Leader com per altres negocis ubicats als territoris participants, fomentant els encontres, l’intercanvi d’experiències i la cooperació empresarial al medi rural.
La trobada ha començat amb una breu introducció al projecte i, posteriorment, cada empresa ha disposat d’uns minuts per presentar la seua activitat, explicar les seues singularitats i donar a conéixer els projectes que desenvolupen.
Una vegada finalitzades les presentacions, els assistents han pogut conversar entre ells i conéixer de primera mà els diferents projectes i iniciatives presents a la jornada, generant un espai d’intercanvi d’idees i possibles vies de col·laboració.
A més de donar visibilitat a les iniciatives empresarials del territori, la jornada ha servit per afavorir la interacció entre els assistents i animar noves empreses a sumar-se a la xarxa Connecta Leader, consolidant així un espai de col·laboració i suport mutu entre els agents econòmics del món rural.
