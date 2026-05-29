Castelló busca recuperar el cinturó de campió: Sònia Alejo i Mage Arnal pugen al ring del X Torneig de Dramatúrgia
El certamen teatral que organitza l'IVC i se celebra del 30 de maig al 18 de juny, ha consolidat el seu format de combats dialèctics amb lectures de textos i votació popular
El Torneig de Dramatúrgia de l’Institut Valencià de Cultura ja té nous contrincants i, enguany, Castelló entra al ring amb doble pegada. Sònia Alejo i Mage Arnal formen part del cartell de huit autors i autores que competiran en la desena edició d’esta singular batalla teatral, on no volen els guants, sinó les paraules.
L’IVC ha revelat els noms dels participants del X Torneig de Dramatúrgia, una iniciativa que s’ha consolidat com una de les cites més divertides, participatives i estimulants de l’escena valenciana. Del 30 de maig al 18 de juny, el públic podrà seguir els combats en diferents escenaris de Castelló, València i Alacant, amb una final que decidirà qui s’emporta el cinturó de campió.
I sí: ací el teatre també es boxeja.
Castelló puja al quadrilàter amb Sònia Alejo i Mage Arnal
La representació castellonenca arriba amb dos noms propis de pes. Sònia Alejo, presentada amb el sobrenom de ‘La medusa de la Plana Alta’, i Mage Arnal, que competirà com ‘La Miquinoria de la Marjal’, seran les encarregades de defensar el talent dramatúrgic de les comarques de Castelló en esta edició tan especial.
Els seus malnoms, anunciats per la mestra de cerimònies Pilar Martínez, connecten amb l’esperit lúdic del torneig: cada autor entra en escena com si fora un púgil, però el colp definitiu no arriba amb un ganxo d’esquerra, sinó amb una bona rèplica, una escena potent o una frase capaç de deixar el públic contra les cordes.
La presència d’Alejo i Arnal reforça el pes de Castelló en un certamen que aposta pel talent valencià, per la descentralització cultural i per una manera fresca d’acostar la dramatúrgia contemporània al públic.
Huit autors, set combats i un cinturó en joc
El cartell d’esta edició està format per Morgan Blasco, Josi Alvarado, Sònia Alejo, Mage Arnal, Alberto Martín de Miguel, Sergio Villanueva, Marta Chust Jaén i Iñaki Moral.
Tots ells competiran per parelles en un format que ja és marca de la casa: dos textos de trenta minuts, llegits per actors i actrius professionals, en un escenari convertit en ring de boxa. El públic escolta, riu, s’emociona, compara i, finalment, vota. Perquè en este torneig el jurat no està amagat en una sala: està assegut a la platea.
A més, els autors hauran d’incloure en els seus textos una frase del text Los reales, de Tomás Verdú, guanyador de l’edició anterior: «No permeteu que ningú vos desanime amb estupideses. Les persones podem ser molt cruels. Potser per por».
Una frase comuna, huit universos diferents i moltes maneres d’intentar guanyar el combat.
Una fórmula teatral amb molt de ganxo
Segons l’Institut Valencià de Cultura, el torneig busca generar espais que impulsen el talent i la creació valenciana, donant visibilitat tant a l’autoria teatral com al treball dels actors i actrius de la Comunitat Valenciana.
El director general de l’IVC, Álvaro López-Jamar, ha destacat que el Torneig de Dramatúrgia Valenciana s’ha consolidat com una iniciativa fonamental per a secundar el sector professional de les arts escèniques, amb una fórmula dinàmica que combina creació, paritat, participació del públic i descentralització.
I precisament eixa és una de les claus del seu èxit: el torneig trau la dramatúrgia del seu racó més solemne i la convertix en una experiència viva, directa i quasi esportiva. Ací hi ha tensió, hi ha eliminatòries, hi ha públic entregat i hi ha cinturó final. Però, sobretot, hi ha teatre.
El Teatre Principal de Castelló acollirà un dels combats
El X Torneig de Dramatúrgia se celebrarà entre el 30 de maig i el 18 de juny amb un total de set combats.
Els quarts de final tindran lloc el 30 i 31 de maig al Teatre Rialto de València, el 2 de juny al Teatre Arniches d’Alacant i el 5 de juny al Teatre Principal de Castelló. Les semifinals es disputaran els dies 9 i 11 de juny al Rialto, i la gran final se celebrarà el 18 de juny en el mateix teatre valencià.
Les entrades tenen un preu de dos euros i es poden adquirir en les taquilles dels teatres Principal i Rialto, així com en la taquilla en línia de l’IVC.
De Castelló al cinturó
El torneig, nascut dins del prestigiós festival Temporada Alta de Girona de la mà del dramaturg Jordi Casanovas, se celebra a la Comunitat Valenciana des de 2016. En estos deu anys, ha anat sumant públic, complicitats i una llista de campions formada per noms com Juli Disla, Mafalda Bellido, Adrián Novella, Borja López Collado, Sergio Serrano, Amparo Vayá, Marcos Luís Hernando, Merxe Aguilar i Tomás Verdú.
Ara, una nova generació de contendents entra en joc. I Castelló tindrà dos veus a seguir molt de prop: Sònia Alejo i Mage Arnal. Dos dramaturgues, dos sobrenoms amb sabor de territori i una mateixa missió: pujar al ring i demostrar que, quan la paraula sona amb força, també pot fer KO.
El combat està servit.
