FESTEJOS POPULARS
Sant Ferran dona el tret d'eixida a les festes de barris i carrers a Vila-real, després de les patronals de Sant Pasqual
La reina de la ciutat de 2026, Berta Beteta, lliura la Clau de la Festa als representants de l'entitat veïnal organitzadora d'aquestes celebracions
La ciutat de Vila-real ja ha posat la maquinària en marxa per a viure una festa rere una altra fins ben entrat el mes d’octubre. I és que, només un dia després de finalitzar les celebracions patronals de Sant Pasqual, els barris i carrers ja comencen a mobilitzar el seu veïnat, aprofitant la realització de nombrosos actes gràcies a la bonança de les temperatures de les pròximes setmanes i mesos.
Un recorregut de festejos populars que, com de costum, ha posat en marxa el barri de Sant Ferran, els veïns del qual gaudeixen d’actes lúdics des del passat dilluns, quan es va posar l’accent en la tradicional Xulla, amb trobada per a elaborar allioli inclosa. A més, la programació ja ha fet un bon repàs d’altres esdeveniments en els dies anteriors fins a arribar a la jornada d’aquest divendres, dia gran de les celebracions, en què s’ha escenificat el traspàs de la Clau de la Festa.
De fet, han sigut la reina de Vila-real del 2026, Berta Beteta, i dues de les seues dames de la cort d’honor, Paula Costa i Marta Usó, les encarregades de fer l’entrega del peculiar element festiu als responsables de l’associació de veïns de Sant Ferran, al capdavant de la qual està el seu president, José Pascual Colás.
Testimoni fester
I en acabar aquestes celebracions el pròxim diumenge, amb una excursió lúdica i cultural a València, Sant Ferran passarà el testimoni fester a altres barris de la ciutat que desenvolupen els seus festejos anuals aprofitant l’estiu, com són els del Progrés, Miralcamp, Mare de Déu d’Agost o Sant Vicent de Paül, entre d’altres.
Però la cosa no acaba ahí, perquè després de les festes patronals de la Mare de Déu de Gràcia, que es desenvoluparan del 4 al 13 de setembre, la resta de barris i carrers de la ciutat reprendran la seua particular agenda festiva. Serà el cas del Crist de l’Hospital, la Soledat, Sagrat Cor de Jesús, Calvari, Mare de Déu dels Àngels, Botànic Calduch o El Pilar, sense oblidar que hi ha molts carrers que, d’una manera més humil, però igualment participativa, gaudeixen d’actes festius en els quals no falta la típica Xulla.
En realitat, les celebracions que organitzen un bon nombre de barris, tant del nucli urbà com de les àrees residencials —en aquest cas, se n’han perdut algunes que van ser mítiques dècades enrere—, tenen un caràcter menys ostentós que les patronals de maig o setembre, de manera que els pressupostos més ajustats se supleixen amb una participació exemplar del veïnat i molta il·lusió i bon fer per part dels organitzadors, en la seua major part, responsables de les diferents entitats veïnals existents a Vila-real.
