Vila-real reforça els vincles amb l’AVL en el seu 25é aniversari amb presència institucional de l’Ajuntamenten l'acte commemoratiu

Els regidors de Normalització Lingüística i de Relacions Institucionals, Santi Cortells i Diego Vila, han representat el consistori en l'esdeveniment celebrat al monestir de Sant Miquel dels Reis, a València

Els regidors Diego Vila i Santi Cortells, amb la presidenta de l'AVL, Verònica Cantó; i la acadèmica vila-realenca Susanna Lliberós. / Mediterráneo

Concha Marcos

Vila-real

L’Ajuntament de Vila-real ha estat representat institucionalment en l’acte de commemoració pels 25 anys de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que ha tingut lloc aquest dijous al monestir de Sant Miquel dels Reis de València.

La delegació municipal ha estat integrada pels regidors de Normalització Lingüística, Santi Cortells, i de Relacions Institucionals, Diego Vila, en una mostra del suport del Govern municipal a la promoció i defensa del valencià.

L'acte commemoratiu del 25é aniversari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua s'ha celebrat al monestir de Sant Miquel dels Reis. / Mediterráneo

Cortells destaca que “hem volgut que Vila-real estiga representada per dos membres del Govern municipal perquè l’AVL és una institució fonamental per al futur del valencià i perquè la nostra ciutat manté des de fa anys una relació estreta i molt activa amb l’Acadèmia”. Cortells incideix que “Vila-real compta amb un departament de Normalització Lingüística referent al País Valencià, amb una trajectòria consolidada que demostra l’aposta decidida de la ciutat pel valencià com a patrimoni lingüístic, cultural i identitari”.

El responsable de Normalització recorda també que l’Ajuntament va renovar recentment el conveni de col·laboració amb l’AVL, un acord que permet continuar impulsant iniciatives conjuntes de promoció lingüística, assessorament i activitats culturals vinculades a la llengua.

Dignificació i normalització del valencià

Per la seua banda, el regidor de Relacions Institucionals assenyala que “l’AVL representa una peça clau en la dignificació i normalització del valencià durant estos 25 anys d’història, i des de Vila-real volem continuar reforçant els llaços institucionals amb una entitat essencial per a la cohesió cultural i lingüística del nostre poble”.

Vila també valora “el treball rigorós i de consens que l’Acadèmia ha desenvolupat al llarg d’aquests anys, consolidant-se com una institució de referència en l’estudi, protecció i projecció social de la nostra llengua”.

L’acte acadèmic ha comptat, com a cloenda, amb l’actuació del cantautor Borja Penalba, que ha interpretat alguns dels poemes de Maria Beneyto que ha musicat recentment, en un dels actes commemoratius programats dins del 25é aniversari de l’AVL.

