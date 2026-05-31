Municipal
Compromís exigeix avanços immediats en la pantalla acústica de Refeyme en Castelló
Vera Bou: “Els veïns i veïnes del PAU Gumbau estan cansats de promeses incomplides. Si l'Ajuntament no els pren seriosament, acabaran mobilitzant-se per defensar els seus drets”
El Grup Municipal de Compromís a l'Ajuntament de Castelló ha reclamat al govern de Begoña Carrasco que complisca els compromisos adquirits amb el veïnat del PAU Gumbau en relació amb les molèsties derivades de l'activitat de Refeyme, especialment pel que fa a la instal·lació de la pantalla acústica promesa per l'Ajuntament.
La regidora de Compromís, Vera Bou, ha advertit que “este estiu havia de ser el de la solució als problemes de soroll que pateixen els veïns i veïnes, però a hores d'ara continuen sense tindre cap garantia que la pantalla acústica serà una realitat”. Per això, ha assenyalat que “si no es compleix el compromís adquirit pel govern municipal, els veïns començaran a fer soroll perquè estan cansats d'esperar”.
Reclamen informació detallada
Bou ha traslladat les preocupacions expressades per l'Associació Veïnal Boulevard Blasco Ibáñez, que continua reclamant informació detallada sobre els esdeveniments previstos a Refeyme. “L'associació porta temps demanant un llistat dels actes programats i una comparativa amb altres espais de la ciutat, perquè el govern municipal va assegurar que no concentraria l'activitat en esta zona. No obstant això, els veïns consideren que eixe compromís no s'està complint”, ha explicat.
La regidora també ha recordat que l'Ajuntament es va comprometre a presentar als representants veïnals els plecs tècnics de la licitació de la pantalla acústica abans de la seua publicació per tal de consensuar-los. “Ja estem al mes de juny i encara no s'ha compartit ni consensuat cap document amb el veïnat, malgrat les promeses realitzades pel govern”, ha denunciat.
Per a Compromís, esta situació està generant un creixent malestar entre els residents del PAU Gumbau. “Els veïns volen ser escoltats i que se'ls tracte amb respecte. Han participat en reunions, han traslladat propostes i han esperat pacientment, però el que reben són retards i falta d'informació”, ha lamentat Bou.
Finalment, la regidora ha advertit que l'associació veïnal estudia impulsar mobilitzacions si l'Ajuntament continua sense donar respostes. “Ja hem vist en altres conflictes de ciutat, com els relacionats amb la gasolinera o amb la planta, que quan l'Ajuntament no actua ni escolta, el veïnat acaba organitzant-se. Encara són a temps de complir la seua paraula i evitar arribar a eixa situació”, ha conclòs.
