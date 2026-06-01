Arrels 2026 converteix el MetCas en l’escenari més íntim de la música local de Castelló
Annacrusa, Killus i Chiva Flor encapçalen la tercera edició del cicle gratuït que reunirà més de 30 músics locals els divendres de juny i juliol al pati del Museu d’Etnologia de Castelló.
El pati del Museu d’Etnologia de Castelló tornarà a omplir-se de música aquest estiu amb la tercera edició d’Arrels, Acústics al MetCas, un cicle que s’ha consolidat com una de les cites culturals més singulars de la ciutat. La programació arrancarà el divendres 5 de juny, a les 20.00 hores, amb Chiva Flor, i continuarà tots els divendres de juny i juliol amb entrada lliure.
Després de reunir 1.080 espectadors en la passada edició, Arrels torna amb una proposta més ambiciosa, diversa i oberta a nous llenguatges musicals. En total, el cicle programarà nou concerts i més de 30 músics locals, amb un cartell que combina cançó d’autor, pop, folk, rock, metal, música d’arrel i noves lectures acústiques.
Un cicle que arrela la música local al cor de Castelló
Arrels va nàixer amb una idea clara: donar protagonisme als creadors de Castelló i fer-ho en un espai patrimonial que aporta identitat, proximitat i memòria. El pati de la Casa Matutano, seu del MetCas, no funciona només com a escenari, sinó com a part essencial de l’experiència.
El format acústic permet escoltar els artistes d’una altra manera: sense grans produccions, amb el repertori més exposat i amb una relació més directa entre músics i públic. Però la tercera edició també vol ampliar els límits del concepte «acústic», incorporant bandes amb un so habitualment més contundent, com Killus i Annacrusa.
Annacrusa, Killus i Chiva Flor: tres formes d’entendre les arrels
El primer concert anirà a càrrec de Chiva Flor, projecte liderat pel castellonenc Daniel Chiva. La seua proposta beu del folk-rock, el pop d’autor i una sensibilitat íntima que connecta amb l’esperit del cicle: cançons pròpies, proximitat i una mirada contemporània des del territori.
Un dels grans atractius d’aquesta edició serà la presència d’Annacrusa, banda castellonenca que ha construït un univers propi entre l’energia, la melancolia i una sonoritat fosca i emocional. El grup arriba en un moment especialment rellevant després de presentar Perder la fe, el seu tercer treball discogràfic, en el qual combina contundència, sensibilitat i reflexió social.
També destaca la participació de Killus, formació originària de Vila-real i un dels noms més reconeixibles del metal industrial estatal. La seua incorporació al cartell és una de les claus de l’edició més eclèctica d’Arrels, ja que permetrà escoltar una banda associada a grans descàrregues elèctriques en un context més pròxim, reduït i diferent.
Tradició, autoria i nous formats al Museu d’Etnologia
La programació també mira cap a la música tradicional i les noves formes de reinterpretar-la. Jorge Gumbau Quartet portarà al MetCas una mirada jove sobre el patrimoni musical valencià, mentre que Xiomara Abello presentarà So de saó, una proposta vinculada a la memòria, el territori i la cançó d’arrel.
El cartell es completa amb Negronera, que actuarà amb Perquè sí; Toni Porcar, guitarrista castellonenc amb una llarga trajectòria vinculada a l’escena local; La Sesi; i Tatiana.J, que serà l’encarregada de tancar el cicle el divendres 31 de juliol.
Calendari complet d’Arrels 2026
Tots els concerts seran els divendres a les 20.00 hores al pati del Museu d’Etnologia de Castelló, amb entrada gratuïta.
- Divendres 5 de juny Chiva Flor
- Divendres 12 de juny Jorge Gumbau Quartet
- Divendres 19 de juny Negronera, Perquè sí
- Divendres 26 de juny Toni Porcar
- Divendres 3 de juliol Xiomara Abello, So de saó
- Divendres 10 de juliol La Sesi
- Divendres 17 de juliol Killus
- Divendres 24 de juliol Annacrusa
- Divendres 31 de juliol Tatiana.J
Un format consolidat després de superar els 1.000 espectadors
La tercera edició arriba després d’un creixement notable del cicle. En només dos anys, més de 50 artistes han passat per Arrels, que en la passada convocatòria va reunir 1.080 espectadors i va confirmar l’interés del públic per una programació musical de proximitat.
El regidor de Cultura en funcions, Vicent Sales, ha destacat que el cicle va nàixer per reforçar l’oferta musical de l’estiu castellonenc i que el seu èxit «va desbordar les previsions més optimistes». Sales ha subratllat també la capacitat d’Arrels per crear «una atmosfera íntima» en un dels espais culturals més emblemàtics de Castelló.
Concerts gratuïts a Castelló per a descobrir la música que naix prop de casa
Amb entrada lliure, una programació diversa i un escenari carregat d’identitat, Arrels 2026 reforça el seu paper com a aparador de la música local de Castelló. El cicle no sols ofereix concerts d’estiu: proposa una manera de redescobrir els artistes del territori en un entorn patrimonial, pròxim i diferent.
Del folk al metal, de la cançó d’autor a les noves lectures acústiques, el MetCas tornarà a ser aquest juny i juliol un punt de trobada per a escoltar, sense presses, la música que creix des de les arrels.
Suscríbete para seguir leyendo
- Brutal agresión de un policía nacional a una profesora frente a la Conselleria de Educación
- Final: Desolación en el Ciutat: el Amics no logra el soñado ascenso y sube el Albacete (66-68)
- Una menor agrede a su madre en plena Avenida Rey Don Jaime de Castellón
- Última hora sobre Jordi Ortiz, piloto herido en el Rallye de la Cerámica: “Estamos en contacto permanente con la familia”
- Directo Castellón-Eibar: El pase al 'play-off' se decide en el SkyFi Castalia
- La única playa de Castellón que lleva 40 años entre las mejores de España: cuatro décadas con bandera azul
- Momento de despegar: el Aeropuerto de Castellón suma desde hoy estas dos ciudades a su oferta estival
- Estado actual de Jordi Ortiz, piloto superviviente del accidente en el que falleció su hermano Samuel en el Rallye de la Cerámica