Segona edició
Cavalls, gastronomia i música converteixen la Torre d’en Besora en capital festiva del Maestrat
La Fira del Cavall i Productes del Maestrat reuneix centenars de persones en una jornada marcada per la tradició, el comerç local i el bon ambient.
La Torre d’en Besora va celebrar amb gran èxit la II Fira del Cavall i Productes del Maestrat, una jornada que va reunir centenars de persones al municipi en una proposta que va combinar tradició, gastronomia, comerç local, música i activitats vinculades al món eqüestre.
L’activitat va començar amb la concentració de cavalls i una ruta pels voltants de la localitat, en la qual van participar nombrosos genets i aficionats arribats des de diferents punts de la comarca. Posteriorment es va inaugurar la fira de productes del Maestrat, un espai que va permetre donar visibilitat a productors, artesans i empreses del territori.
Un dels moments més destacats del matí va ser l’entrada dels cavalls i la popular musclada, seguida d’una exhibició de ferratge i aplomat de cavalls a càrrec de Guillermo At, que va despertar un gran interés entre les persones assistents. La jornada va continuar amb un dinar popular que va omplir el recinte d’un ambient de convivència i germanor.
A la vesprada, la programació va continuar amb una animada sessió musical a càrrec de la discomòbil Bandalay, que va servir com a avantsala d’una nit festiva marcada per una gran afluència de públic. L’espai de food trucks va completar l’oferta gastronòmica abans de l’actuació estel·lar del grup Benito Kamelas, que va congregar centenars de persones davant de l’escenari i va convertir la localitat en un autèntic punt de trobada comarcal.
La festa es va prolongar fins a la matinada amb les actuacions d’El Showman del Serrutxo i la macrodiscomòbil Bandalay, posant el punt final a una jornada marcada per la participació, el bon ambient i la promoció dels productes i les tradicions del Maestrat.
Des de l’organització s’ha volgut agrair la implicació de totes les persones voluntàries, col·laboradores, patrocinadores, expositores i participants que han fet possible una nova edició d’esta cita, que continua consolidant-se com un dels esdeveniments de referència de la comarca.
