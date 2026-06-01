Documentada des del segle XVI
Els Pelegrins de Portell tornen a Sant Pere de Castellfort en una jornada de silenci i devoció
La peregrinació, nascuda originàriament per demanar aigua, es manté viva més de 500 anys després
Portell va viure aquest cap de setmana una de les seues manifestacions tradicionals més emblemàtiques amb la celebració dels Pelegrins de Portell, una pràctica documentada des de principis del segle XVI i que continua mantenint-se viva gràcies a la implicació dels veïns i veïnes de la localitat.
Dotze pelegrins i pelegrines van arrancar ben prompte el seu camí fins a Sant Pere de Castellfort en absolut silenci i amb les vestimentes tradicionals. Una vegada allí, van fer la reverència davant de la creu de Sant Pere i van besar el terra abans de participar en la celebració de la missa a l’ermita. Hores més tard, van emprendre el camí de tornada cap a Portell, on els esperaven nombrosos veïns i veïnes a la seua entrada per l’ermita de l’Esperança.
Es tracta d’una de les tradicions més arrelades a Portell i que es du a terme gràcies a la implicació de tot el poble. Des de 2018, les dones també formen part activa d’aquesta peregrinació, que es desenvolupa durant tota la jornada del dissabte.
La peregrinació, que va nàixer originàriament per demanar aigua, continua mantenint-se viva més de 500 anys després. Un dia en què el poble de Portell es bolca en aquesta tradició per a continuar mantenint-la viva segles després.
