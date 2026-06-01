La Universitat Jaume I, davant l'agressió a una docent durant la vaga educativa
La Universitat Jaume I, tal com va expressar en el comunicat emès dijous passat, reitera la seua preocupació per la prolongació d’un conflicte que afecta de manera directa l’educació pública valenciana i que, després de diverses setmanes de mobilitzacions i negociacions, continua sense una resposta que permeta avançar cap a una solució satisfactòria.
Com a institució pública profundament vinculada a la formació del professorat i al sistema educatiu valencià, considera que les reivindicacions expressades durant aquestes setmanes pel professorat fan referència a aspectes fonamentals per a la qualitat de l'educació pública i per al desenvolupament de la funció docent. Per això, han de ser abordades amb responsabilitat, capacitat de diàleg i voluntat real d'acord.
Aquesta universitat pública vol reiterar igualment el seu reconeixement a la tasca que desenvolupa el professorat en totes les etapes educatives. Es tracta d'una funció essencial per a la formació de les noves generacions, per a la cohesió social i per a la igualtat d’oportunitats, i mereix el màxim respecte i consideració per part de les institucions i del conjunt de la societat.
Així mateix, manifestem la nostra preocupació pels fets ocorreguts recentment en el marc de les darreres mobilitzacions i traslladem el nostre suport i desig de recuperació a la docent lesionada. El dret de manifestació constitueix un dret fonamental que ha de poder exercir-se amb totes les garanties i amb plena seguretat per a les persones que el fan efectiu. Valorem positivament que s’haja anunciat l’obertura d’una investigació per tal d’esclarir aquests fets inacceptables amb la màxima transparència i confiem que, una vegada determinades les circumstàncies que els envolten, s’assumisquen les responsabilitats corresponents. Demanem, igualment, que s’adopten les mesures necessàries per a evitar que situacions com aquesta es tornen a produir.
Fem una nova crida perquè les negociacions avancen amb la màxima celeritat i amb una voluntat efectiva d’assolir acords que donen resposta a les reivindicacions plantejades per la comunitat educativa i contribuïsquen a reforçar l'educació pública valenciana.
Reiterem el nostre compromís amb l’educació pública, amb el reconeixement de la tasca del professorat, amb la defensa dels drets democràtics i amb la cerca de solucions acordades que contribuïsquen al benestar i al progrés de la nostra societat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Brutal agresión de un policía nacional a una profesora frente a la Conselleria de Educación
- Final: Desolación en el Ciutat: el Amics no logra el soñado ascenso y sube el Albacete (66-68)
- Una menor agrede a su madre en plena Avenida Rey Don Jaime de Castellón
- Última hora sobre Jordi Ortiz, piloto herido en el Rallye de la Cerámica: “Estamos en contacto permanente con la familia”
- Directo Castellón-Eibar: El pase al 'play-off' se decide en el SkyFi Castalia
- La única playa de Castellón que lleva 40 años entre las mejores de España: cuatro décadas con bandera azul
- Momento de despegar: el Aeropuerto de Castellón suma desde hoy estas dos ciudades a su oferta estival
- Estado actual de Jordi Ortiz, piloto superviviente del accidente en el que falleció su hermano Samuel en el Rallye de la Cerámica