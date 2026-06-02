Alcalà de Xivert crea nous pàrquings i ja suma 600 places d'aparcament al centre d'Alcossebre

Els nous espais se situen en una parcel·la del carrer Alcalà i en un altre de l'avinguda Blasco Ibáñez, al costat del CEIP La Mola

Aquest és el nou pàrquing que l'Ajuntament d'Alcalà de Xivert ha creat al carrer Alcalà d'Alcossebre. / Mediterráneo

Concha Marcos

Vila-real

Alcossebre reforça l'aparcament gratuït al centre amb més de 600 places disponibles

L'Ajuntament d'Alcalà de Xivert ha habilitat dos nous aparcaments públics gratuïts al centre d'Alcossebre amb l'objectiu de millorar l'estacionament en el nucli costaner, especialment durant la temporada d'estiu, quan augmenta de manera notable l'afluència de veïns i visitants.

Els nous espais se situen en un solar del carrer Alcalà i en un altre de l'avinguda Blasco Ibáñez, al costat del CEIP La Mola. En conjunt, sumen més de 200 places i s'afegeixen als aparcaments ja existents al carrer Alcalà, a l'avinguda València i als tres espais habilitats al carrer Irta. Amb aquesta ampliació, el centre d'Alcossebre passa a comptar amb més de 600 places d'aparcament gratuït.

El consistori ha dut a terme treballs de condicionament i senyalització en aquests espais per facilitar-ne l'ús per part de la ciutadania i ordenar l'estacionament en una de les zones amb més moviment del nucli costaner.

En la platja del Carregador

A més, també es troba ja operatiu l'aparcament de la platja del Carregador, que disposa de 135 places i permet estacionar en un punt molt pròxim al litoral.

L'alcalde d'Alcalà de Xivert, Francisco Juan, ha destacat que l'aparcament és una de les qüestions que més preocupa durant els mesos d'estiu. “Sabem que l'aparcament, en plena temporada d'estiu, és una qüestió que preocupa veïns i visitants i, per això, donem solucions i demanem que s'utilitzen de manera sostenible i ordenada”, ha assenyalat.

