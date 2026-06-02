Benicarló incorpora un nou pàrquing gratuït amb capacitat per a 50 vehicles
La posada en marxa d'aquest nou espai ubicat al carrer de Peníscola permet continuar ampliant l’oferta d’estacionament públic i millorar la mobilitat en una de les zones amb més afluència de trànsit del municipi
L’Ajuntament de Benicarló ha habilitat un nou aparcament gratuït situat al carrer de Peníscola, en la intersecció amb el carrer de Severo Ochoa, que posa a disposició de la ciutadania un total de 50 places d’estacionament.
Aquest nou espai ha sigut possible gràcies a la cessió gratuïta dels terrenys per part dels propietaris, que han autoritzat l’ús del solar com a aparcament públic amb l’objectiu de contribuir a incrementar el nombre de places gratuïtes disponibles a Benicarló.
Els treballs d’adequació han estat executats per la Brigada Municipal d’Obres i Serveis i han inclòs la neteja del terreny, l’anivellament de la superfície i l’estesa de grava per a evitar la formació de tolls d’aigua en episodis de pluja. A més, les places s’han delimitat mitjançant cordes cedides pels mariners de Benicarló, una solució que ja es va aplicar amb èxit al pàrquing del Tossal de les Figueres.
Mesures de seguretat
L’aparcament disposa d’il·luminació completa per a garantir la seguretat dels usuaris i tindrà l’accés principal pel carrer de Peníscola.
El regidor d’Obres i Serveis, Fabián Ruiz, ha destacat que «amb aquest nou aparcament continuem ampliant els espais d’estacionament gratuït a Benicarló i oferim una alternativa còmoda als veïns i visitants». Ruiz ha remarcat també que «aquesta actuació ha sigut possible gràcies a la generositat dels propietaris dels terrenys, als quals volem agrair públicament la seua col·laboració amb la ciutat».
