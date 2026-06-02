MILLORES A LA XARXA VIÀRIA
Benicarló posa en marxa els treballs d’asfaltat del camí de les Foies
Les obres s’emmarquen en el pla de millora de les vies rurals que hi ha al terme municipal
L’Ajuntament de Benicarló ha iniciat aquesta setmana els treballs d’asfaltat al camí de les Foies, una actuació inclosa en el projecte de condicionament dels camins rurals del terme municipal.
Les obres tenen com a objectiu millorar l’estat del ferm i garantir unes condicions òptimes de pas en vies que suporten un ús continuat, especialment pel trànsit agrícola, i que es veuen afectades pel desgast derivat de les inclemències meteorològiques, cada vegada més intenses.
Asfalto nuevo para Benicarló: renovarán caminos rurales y las calles más transitadas
En el cas del camí de les Foies, l’actuació permetrà completar la intervenció iniciada l’any 2022, quan es va repavimentar la part final del traçat. Ara, els treballs se centren en el tram inicial, que s’asfaltarà amb aglomerat asfàltic per a culminar-ne l’adequació integral.
Més accions
Paral·lelament, les obres al camí de Capuro, també conegut com a entrador de Capuro, començaran la setmana que ve i preveuen el condicionament complet del traçat. Aquesta intervenció permetrà millorar de manera significativa la seguretat i la comoditat dels usuaris.
En total, l’Ajuntament renovarà 3,5 quilòmetres de camins rurals amb una inversió de més de 400.000 euros, dins d’un pla destinat a reforçar la xarxa viària rural del municipi.
El regidor d’Agricultura, Borja Castell, ha assenyalat que «amb aquestes obres, l’Ajuntament de Benicarló reforça el seu compromís amb el manteniment de la xarxa de camins rurals i amb el sector agrícola, que necessita vies de comunicació adequades a les seues necessitats».
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