La Vall d’Uixó reforça l’atenció als més menuts amb un nou servei per a famílies

El nou Centre d'Atenció al Desenvolupament de la Infància ofereix suport, orientació i atenció a famílies amb xiquets i xiquetes de 0 a 6 anys

El regidor de Serveis Socials de la Vall d'Uixó, Jorge Marqués, en una visita al centre d'atenció a la infància de la localitat. / Mediterráneo

Concha Marcos

La Vall d'Uixó

L’Ajuntament de la Vall d’Uixó ha posat en marxa l’ADI (Centre d’Atenció al Desenvolupament de la Infància), un nou recurs municipal dirigit a famílies amb xiquets i xiquetes de 0 a 6 anys que reforça l’aposta per la prevenció, l’acompanyament familiar i el benestar infantil des dels primers anys de vida.

Aquest servei innovador integra diferents línies d’actuació orientades tant a les famílies com als professionals que treballen amb la infància. Entre aquestes destaquen les accions de prevenció i sensibilització sobre la importància dels bons tractes, les cures i l’apegament segur; i la formació a famílies i professionals mitjançant tallers, espais de consulta i tertúlies.

També es presta atenció individualitzada segons les necessitats detectades; s’assessora els equips directius i docents dels centres educatius davant situacions relacionades amb dificultats conductuals o de convivència; i es realitzen tallers específics amb matrones sobre l’apegament infantil i la gestió emocional de la maternitat.

El regidor de Serveis Socials, Jorge Marqués, ha destacat que “aquest projecte va en la línia del treball que estem desenvolupant durant tota la legislatura per a posar les famílies en el centre de les polítiques públiques, reforçar la prevenció comunitària i crear una xarxa de suport i acompanyament”. En aquest sentit, ha remarcat que “els primers anys de vida són fonamentals per al desenvolupament dels xiquets i xiquetes”.

En la Llar Sagrada Família

L’ADI està situat al pati exterior de la Llar Sagrada Família, on s’ha habilitat una sala destinada a activitats i joc infantil i una altra per a despatxos i atenció professional. A més, està previst realitzar diverses millores al jardí per a adaptar-lo a les necessitats d’aquest nou servei.

Actualment, el centre compta amb dos professionals encarregats d’atendre les famílies i desenvolupar les diferents activitats programades. El servei es presta a través del contracte programa de serveis socials, finançat conjuntament amb la Conselleria.

A la Comunitat Valenciana només existeixen 12 centres d’atenció al desenvolupament infantil, tres d’ells a la província de Castelló. Per això, Marqués ha afirmat que “es tracta d’un servei molt potent que volem continuar fent créixer perquè treballa directament pel benestar de les famílies, la criança i la promoció dels bons tractes”.

Amb la posada en marxa de l’ADI, l’Ajuntament amplia els recursos municipals dirigits a la infància i consolida una estratègia basada en la prevenció, l’acompanyament i la construcció de comunitats més saludables i cohesionades des de les primeres etapes de la vida.

