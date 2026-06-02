El PP de Vila-real proposa bonificar l’IBI als propietaris que oferisquen habitatges de lloguer a preu "assequible"

El portaveu popular, Adrián Casabó, assegura que aquesta mesura permetrà augmentar l’oferta d'aquest tipus de pisos i cases

El PP de Vila-real proposa incentivar l'oferta d'habitatges en lloguer mitjançant bonificacions de l'IBI. / Ricardo Rubio - Europa Press

Concha Marcos

Vila-real

El Partit Popular de Vila-real proposa bonificar l’IBI als propietaris que destinen els seus immobles al lloguer com a "habitatge habitual a preus assequibles". Així ho ha anunciat el portaveu del PP, Adrián Casabó, qui destaca que “aquesta mesura contribuirà a augmentar l’oferta d’habitatge en lloguer a la ciutat i facilitarà l’accés a una llar a moltes persones, especialment als joves que busquen llogar un pis o una casa”.

Integrants del PP de Vila-real, encapçalats per Adrián Casabó, tornen a eixir al carrer per a plantejar les seues propostes. / Mediterráneo

Casabó subratlla que aquesta iniciativa persegueix incentivar que "més vivendes isquen al mercat del lloguer, afavorint així l’accés a l’habitatge i oferint noves oportunitats als qui troben dificultats per a emancipar-se o establir el seu projecte de vida a Vila-real". Per a Casabó, “la bonificació de l’IBI reconeix l’esforç dels contribuents, al mateix temps que impulsa l’accés a l’habitatge a Vila-real”.

Propostes al carrer

Els populars han tornat a eixir al carrer per a compartir amb els veïns de Vila-real les seues propostes en matèria de vivenda, una de les principals prioritats del seu projecte per a la ciutat. “Som conscients que l’accés a un habitatge s’ha convertit en una de les majors preocupacions de moltes famílies. Per això, impulsarem des del govern municipal mesures útils, realistes i eficaces que ajuden a ampliar l’oferta i facilitar-ne l’accés”, conclous Casabó.

