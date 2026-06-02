INICIATIVA POLÍTICA
El PP de Vila-real proposa bonificar l’IBI als propietaris que oferisquen habitatges de lloguer a preu "assequible"
El portaveu popular, Adrián Casabó, assegura que aquesta mesura permetrà augmentar l’oferta d'aquest tipus de pisos i cases
El Partit Popular de Vila-real proposa bonificar l’IBI als propietaris que destinen els seus immobles al lloguer com a "habitatge habitual a preus assequibles". Així ho ha anunciat el portaveu del PP, Adrián Casabó, qui destaca que “aquesta mesura contribuirà a augmentar l’oferta d’habitatge en lloguer a la ciutat i facilitarà l’accés a una llar a moltes persones, especialment als joves que busquen llogar un pis o una casa”.
Casabó subratlla que aquesta iniciativa persegueix incentivar que "més vivendes isquen al mercat del lloguer, afavorint així l’accés a l’habitatge i oferint noves oportunitats als qui troben dificultats per a emancipar-se o establir el seu projecte de vida a Vila-real". Per a Casabó, “la bonificació de l’IBI reconeix l’esforç dels contribuents, al mateix temps que impulsa l’accés a l’habitatge a Vila-real”.
Propostes al carrer
Els populars han tornat a eixir al carrer per a compartir amb els veïns de Vila-real les seues propostes en matèria de vivenda, una de les principals prioritats del seu projecte per a la ciutat. “Som conscients que l’accés a un habitatge s’ha convertit en una de les majors preocupacions de moltes famílies. Per això, impulsarem des del govern municipal mesures útils, realistes i eficaces que ajuden a ampliar l’oferta i facilitar-ne l’accés”, conclous Casabó.
- El desgarrador relato de la pelea de menores en el IES Ribalta de Castellón: 'La niña estaba indefensa, le podrían haber matado
- Brutal agresión de un policía nacional a una profesora frente a la Conselleria de Educación
- CD Castellón: Abonados y público general, así se consiguen las entradas para el play-off a Primera División
- Una conductora cae por un terraplén tras acceder de forma indebida a la Vía Verde de Orpesa
- Investigado un vecino de Moncofa en Onda por exceder la velocidad y por llevar 40 cajas de melocotones supuestamente robadas
- Última hora sobre Jordi Ortiz, piloto herido en el Rallye de la Cerámica: “Estamos en contacto permanente con la familia”
- Momento de despegar: el Aeropuerto de Castellón suma desde hoy estas dos ciudades a su oferta estival
- Condena a una clínica privada de Castellón por las graves secuelas ocasionadas a una paciente durante la colocación de un balón gástrico