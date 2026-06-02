Vicent Todolí, l’art de cultivar el temps
L'exdirector de la Tate Modern presentarà el seu llibre 'Quisiera crear un jardín (y verlo crecer)' en un col·loqui en la Fundació Caixa Castelló
Vicent Todolí ha construït una trajectòria internacional des d’una manera molt personal d’entendre la cultura: amb atenció al temps, als espais i als processos que fan possible que una obra —o un arbre— arribe a créixer. De Palmera a València, de València a Nova York, de Porto a Londres i de Londres a Milà, el seu itinerari professional l’ha situat entre les figures més influents de la gestió cultural i el comissariat d’art contemporani. Ara, però, el fil que el porta a Castelló travessa també la terra treballada, els arbres empeltats i la paciència d’un jardí que demana anys abans de donar fruit.
Todolí participarà el dijous 4 de juny, a les 19.30 hores, en una xarrada-col·loqui a la Sala Sant Miquel de la Fundació Caixa Castelló, on conversarà amb Alfredo Llopico, tècnic de cultura de l’entitat, al voltant del seu últim llibre, Quisiera crear un jardín (y verlo crecer). Entre el arte y la tierra (Espasa). L’acte, amb entrada lliure fins a completar aforament i reserva prèvia gratuïta, proposa acostar-se a una de les facetes més singulars del valencià: la d’un home que ha pensat el museu com un espai viu i que ara pensa el camp amb la mateixa exigència intel·lectual.
Del museu al jardí
Nascut a Palmera, a la Safor, el 1958, Todolí es va formar en Història de l’Art i molt prompte va vincular el seu nom a projectes que van contribuir a transformar la manera d’entendre les institucions culturals. Va ser director artístic de l’IVAM, director del Museu de Serralves de Porto i, entre 2003 i 2010, director de la Tate Modern de Londres. Des de fa anys manté també una intensa activitat internacional com a comissari, assessor i director artístic de projectes vinculats a l’art contemporani.
La seua carrera ha estat marcada per una mirada atenta a les pràctiques conceptuals, als diàlegs entre obra i espai i a la capacitat del museu per ordenar experiències sense domesticar-les del tot. Todolí no ha sigut només un gestor cultural de prestigi, sinó un constructor de contextos. El seu treball ha consistit sovint a crear les condicions perquè les obres respiren, perquè les exposicions no siguen una simple successió de peces sinó una forma de pensament en l’espai.
Aquesta manera d’entendre el comissariat explica la naturalitat amb què el seu projecte agrícola pot llegir-se com una continuació, i no com una ruptura, de la seua trajectòria en l’art.
Un arxiu viu de cítrics a Palmera
A Palmera, Todolí ha impulsat la Todolí Citrus Fundació, un espai dedicat a la investigació, conservació i divulgació de la biodiversitat dels cítrics. En un paisatge íntimament lligat a la seua biografia familiar i al territori valencià, ha reunit una col·lecció extraordinària de varietats procedents de diferents parts del món. El jardí funciona com un arxiu viu, un laboratori a cel obert i una forma de resistència davant l’oblit de la cultura agrària.
'Quisiera crear un jardín (y verlo crecer)'
Autor: Vicent Todolí
Editorial: Espasa
284 pàgines; 21,90 euros
La idea de «crear un jardí i veure’l créixer» condensa una ètica de la lentitud poc habitual en un temps dominat per la immediatesa. En el camp, a diferència del museu, el calendari no el marca la inauguració, sinó la floració, la poda, l’empelt, la malaltia, la sequera o la collita. Però també allí hi ha criteri, classificació, memòria, observació i cura.
El que en una sala d’exposicions pot ser una pregunta sobre la relació entre obra i públic, en un hort es transforma en una pregunta sobre la relació entre espècie, clima, terra i transmissió.
Art contemporani, ecologia i memòria agrícola
El llibre que centra la conversa de Castelló naix d’aquest encreuament entre vida professional i arrelament personal. Todolí hi recorre una trajectòria que va dels grans centres internacionals de l’art contemporani als camps del Mediterrani, i ho fa sense presentar el retorn a la terra com una retirada. Més aviat al contrari: el jardí apareix com un nou espai de coneixement, una altra manera d’exercir la mirada crítica que ha definit tota la seua carrera.
En la figura de Todolí, l’art i l’agricultura no funcionen com dos mons oposats. Comparteixen una mateixa exigència d’atenció. Un museu, com un jardí, necessita temps, criteri i una forma d’escolta. També necessita acceptar que no tot pot controlar-se.
Potser per això el seu projecte citrícola resulta tan revelador: perquè trasllada al territori una pregunta que travessa bona part de l’art contemporani, la de com preservar sense congelar, com ordenar sense reduir, com mirar allò viu sense convertir-lo en objecte inert.
Una cita per mirar la cultura des de la terra
La cita de Castelló permetrà acostar-se a aquesta dimensió més terrenal, però no menys cultural, d’un dels grans noms valencians de l’escena artística internacional. Vicent Todolí arriba amb un llibre que parla de jardins, de museus, de memòria i de cítrics, però sobretot d’una manera d’habitar el món: amb curiositat, amb rigor i amb la convicció que la cultura també pot créixer des de la terra.
