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MILLORES I SOSTENIBILITAT

Alcalà de Xivert modernitza la il·luminació de les instal·lacions esportives amb 35.000 euros de fons europeus

L’actuació inclou la instal·lació de 82 noves lluminàries amb tecnologia LED al camp de futbol San Fernando, pistes de tennis, frontó, pàde, camps de futbol 3x3 i zones esportives de Les Fonts

Amb aquesta intervenció, l'Ajuntament d'Alcalà vol optimitzar recursos i reduir la factura elèctrica.

Amb aquesta intervenció, l'Ajuntament d'Alcalà vol optimitzar recursos i reduir la factura elèctrica. / Mediterráneo

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Concha Marcos

Alcalà de Xivert

L’Ajuntament d’Alcalà de Xivert ha instal·lat 82 noves lluminàries amb tecnologia LED per a renovar la il·luminació de diferents instal·lacions esportives exteriors del municipi. En concret, les noves lluminàries tipus projector esportiu de 1.150 W s’han col·locat al camp de futbol San Fernando, a les pistes de tennis, el frontó, el pàdel i els camps de futbol 3x3 de la zona esportiva d’Alcalà, així com al camp de futbol i les zones esportives de Les Fonts.

La inversió total ha ascendit a 35.038 euros i s’ha finançat amb fons del Pla de Sostenibilitat Turística en Destins, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea Next Generation EU.

Actuació integral

Aquesta actuació suposa una modernització integral de la il·luminació esportiva, amb una major visibilitat als terrenys de joc i més confort visual per a jugadors i espectadors. A més, l’augment de la qualitat de la il·luminació pot permetre complir els requisits de les federacions esportives per a acollir competicions de diferents nivells o afavorir la celebració d’esdeveniments nocturns.

Les lluminàries instal·lades són energèticament eficients, la qual cosa permet reduir el consum, disminuir el cost econòmic i minimitzar l’impacte ambiental.

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L’alcalde, Francisco Juan, ha destacat que «amb aquesta actuació, millorem els camps de futbol i les zones esportives d’Alcalà i Alcossebre, molt utilitzats per persones de diferents franges d’edat, i els actualitzem seguint les exigències actuals, com ara l’eficiència energètica i la qualitat de la il·luminació».

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