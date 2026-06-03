Millarts Rock Fest 2026 revela el cartell per dies amb Reincidentes i El Último Ke Zierre com a grans reclams
El festival, que se celebrarà del 24 al 26 de juliol a Argelita, reforça la seua aposta per la música en directe amb bandes valencianes i del panorama estatal
El Millarts Rock Fest ja ha fet pública la distribució per dies dels artistes que formaran part de la seua tercera edició, que se celebrarà del 24 al 26 de juliol a Argelita, a la comarca de l'Alt Millars. El festival continua reforçant la seua presència dins del calendari musical estival de la província de Castelló amb una proposta centrada en la música en directe, el punk-rock i la dinamització cultural del territori.
La cita comptarà amb dues jornades principals de pagament i una tercera jornada gratuïta, amb un cartell que reunirà bandes valencianes, castellonenques i alguns dels noms més reconeguts de l'escena estatal.
Reincidentes encapçalarà la primera jornada
La programació arrancarà el divendres 24 de juliol amb les actuacions de les formacions valencianes Roña Dogelia, A Tercio Pelao i Nube Naranja. La jornada es completarà amb els directes de Linaje i dels sevillans Reincidentes, que es convertixen en el principal reclam del dia gràcies a la seua extensa trajectòria dins del rock estatal.
L'organització aposta així per una primera nit marcada per la combinació de talent emergent i bandes consolidades que han deixat empremta en diverses generacions de públic.
El Último Ke Zierre jugarà a casa el dissabte
La segona jornada, prevista per al dissabte 25 de juliol, reunirà alguns dels noms més destacats del panorama punk-rock actual. El cartell inclourà les actuacions d'Azekias, Akra, Killus, Biznaga i El Último Ke Zierre.
La banda de Borriana serà la gran protagonista de la nit i actuarà davant del seu públic en una de les cites més esperades del festival. La presència d'El Último Ke Zierre reforça l'aposta del Millarts Rock Fest per les formacions amb arrelament al territori i una trajectòria consolidada dins de l'escena musical estatal.
Diumenge gratuït amb Els Intensos i Stereozone
La clausura del festival arribarà el diumenge 26 de juliol amb una jornada d'accés gratuït per a tots els assistents. Els encarregats de posar el punt final a aquesta edició seran Els Intensos i Stereozone.
Precisament, Stereozone representa l'última incorporació al cartell. La seua participació arriba a través del Projecte Cànter de la Federació Valenciana de la Indústria Musical, una iniciativa destinada a impulsar i donar visibilitat a grups valencians.
Entrades de dia des de 15 euros
Les entrades de dia del Millarts Rock Fest per al divendres i el dissabte ja es troben disponibles ací per un preu de 15 euros, sense incloure les despeses de gestió.
A més, l'organització manté l'abonament complet per a les tres jornades en 20 euros, també sense les despeses de gestió corresponents. Paral·lelament, continua activa la promoció especial de begudes per 10 euros, amb les despeses de gestió a banda.
El festival està organitzat per Produccions Metrònom S.L. i l'Ajuntament d'Argelita, amb la col·laboració de la Diputació de Castelló, la Generalitat Valenciana, Mediterranew Musix i l'Institut Valencià de Cultura.
Suscríbete para seguir leyendo
- Investigado un vecino de Moncofa en Onda por exceder la velocidad y por llevar 40 cajas de melocotones supuestamente robadas
- El desgarrador relato de la pelea de menores en el IES Ribalta de Castellón: 'La niña estaba indefensa, le podrían haber matado
- La orquesta más famosa de España actuará este verano en un pueblo bonito de Castellón: precios y entradas
- Condena a una clínica privada de Castellón por las graves secuelas ocasionadas a una paciente durante la colocación de un balón gástrico
- Aparatoso accidente entre un camión y un coche que iba en dirección contraria en la rotonda de la Silla en Castelló
- Una profesora de Lengua Castellana en huelga acude a la Jaume I para apoyar a sus alumnos en la Selectividad
- La castellonense Amparo estaba durmiendo, la despiertan desde El Hormiguero y gana 12.000 euros
- Los globos aerostáticos tendrán un protagonismo especial en el III Festival del Viento de Castelló