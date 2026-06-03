La morra de Castelló reivindica el seu lloc com a patrimoni immaterial valencià
El PSPV-PSOE impulsa en les Corts una iniciativa per a donar suport públic a aquest joc, arrelat al nord de la província
Herbés, Benassal, Morella, Cinctorres o la Mata saben molt bé què significa la morra per a les zones dels Ports i el Maestrat de la província de Castelló. Aquest joc tradicional vol ara reivindicar-se i, sobretot, aconseguir la protecció a escala autonòmica com a patrimoni immaterial valencià.
Per això, la selecció autonòmica de morra Ports-Maestrat, integrada per jugadors i representants de diferents municipis d’aquestes comarques, ha presentat una proposició no de llei per a reclamar aquest reconeixement per al joc.
Reconeixement en les Corts
La iniciativa parlamentària, que ha impulsat el PSPV-PSOE en les Corts, planteja obrir un camí institucional ferm perquè la morra puga ser referenciada, conservada, difosa i secundada per les administracions públiques, tant des del punt de vista cultural com des de la promoció dels jocs tradicionals i de la vertebració del territori.
El diputat autonòmic socialista Ernest Blanch, autor de la iniciativa, ha destacat que “estem davant una manifestació cultural viva, profundament arrelada al nord de la Comunitat Valenciana, que mereix ser reconeguda i protegida com el que és: patrimoni compartit del nostre poble”. Segons ha explicat, la PNL “vol obrir una via de consens perquè les Corts facen un pas avant en la dignificació de la morra i en el suport a totes les persones i col·lectius que l’han mantinguda viva durant dècades”.
La PNL registrada pel grup socialista planteja que la Generalitat avance en la documentació i el reconeixement d’aquest joc com a patrimoni immaterial i que, al mateix temps, impulse línies de suport i col·laboració amb ajuntaments, diputacions, federacions i entitats locals per a afavorir-ne la pràctica, la transmissió i la visibilitat pública.
Suport des dels pobles
Per part de l’associació i de la selecció autonòmica de la morra, el seu president, José Segura, ha valorat molt positivament la presentació de la iniciativa i ha afirmat que “és molt important haver pogut portar la morra a les Corts, perquè això ens permet referenciar-la, conservar-la i difondre-la millor”.
En la mateixa línia, Tomàs Escuder, vicepresident de l’associació, ha destacat que aquest pas “pot ajudar a sensibilitzar moltes institucions i a reforçar el treball que ja s’està fent des dels pobles perquè la morra continue viva”.
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