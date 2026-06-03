Sònia Alejo i Mage Arnal protagonitzen el 'combat' del Torneig de Dramatúrgia de l'IVC a Castelló
El Teatre Principal acull el 5 de juny una de les eliminatòries de quarts de final d'aquest certamen d'arts escèniques valencianes
La desena edició del Torneig de Dramatúrgia de l'Institut Valencià de Cultura fa parada a Castelló. El Teatre Principal de Castelló acull el 5 de juny, a les 19.00 hores, una de les eliminatòries dels quarts de final d’un certamen que s’ha consolidat com una de les cites més singulars de les arts escèniques valencianes.
La competició reunix huit autors i autores valencians que defensen els seus textos en diferents seus del torneig a través de peces dramàtiques de trenta minuts. Les obres són representades en format dramatitzat per intèrprets professionals damunt d’un escenari convertit en un autèntic ring de boxa. En aquesta edició, la cerimònia està conduïda per Pilar Martínez, que assumix el paper de mestra de cerimònies.
Duel entre Sònia Alejo i Mage Arnal
L’eliminatòria prevista al Principal de Castelló enfrontarà Sònia Alejo, que competirà sota el sobrenom de «La medusa de la Plana alta», i Mage Arnal, que participarà amb l’àlies de «La Miquinoria de la Marjal».
Una de les particularitats del torneig és que els dramaturgs no coneixeran quins seran els intèrprets dels seus textos fins només dues hores abans de la representació. A més, totes les obres participants han d’incloure una frase procedent de Los Reales, text de Tomás Verdú, guanyador de l’edició anterior.
El públic, protagonista de la decisió
Com és habitual en el format del torneig, serà el públic assistent qui decidirà el resultat del combat escènic. Mitjançant els seus vots, els espectadors determinaran quin dels dos textos aconsegueix el pas a la següent fase de la competició.
Este sistema de votació converteix cada representació en una experiència participativa i imprevisible, en què l’audiència té un paper determinant en l’evolució del certamen.
Semifinals i gran final a València
Una vegada concloses les eliminatòries de quarts de final, les semifinals se celebraran els dies 9 i 11 de juny al Teatre Rialto de València. La gran final tindrà lloc el 18 de juny en el mateix espai, on el públic decidirà qui s’alça amb el cinturó de campió d’esta desena edició del torneig.
Entrades a 2 euros
Les entrades per a la sessió del Teatre Principal de Castelló tenen un preu de dos euros i es poden adquirir tant a la taquilla del teatre com a la pàgina web de l’IVC.
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