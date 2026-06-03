ESPAI CULTURAL
Vila-real adjudica la renovació de les butaques de l’Auditori i fixa quan tornarà a obrir amb nova imatge
L’Ajuntament adjudica per quasi 58.000 euros l’actuació, que permetrà renovar l’entapissat dels 544 seients que hi ha a la platea i l'amfiteatre
L’Ajuntament de Vila-real ha adjudicat per 57.925 euros, impostos inclosos, la renovació de l’entapissat de les butaques de l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, una actuació que permetrà modernitzar el pati de butaques després de tres dècades d’ús continuat d’un dels principals espais culturals de la ciutat.
El contracte ha sigut adjudicat a l’empresa Ascender, SL, amb seu a la localitat d’Ezcaray, a La Rioja, per un import inferior al pressupost inicial de licitació, que ascendia a 65.821 euros, també amb impostos inclosos. L’actuació suposarà la renovació de l’entapissat de 544 seients i respatlers, corresponents a les 412 butaques de platea i les 132 de l’amfiteatre.
El calendari previst fixa el tancament de l’Auditori Municipal l’1 de juliol, data a partir de la qual ja podran iniciar-se els treballs. La previsió municipal és que l’espai cultural puga reobrir en l’última setmana d’octubre amb les butaques ja renovades, una vegada completada una intervenció considerada necessària pel deteriorament acumulat després de 30 anys d’activitat escènica, cultural i social.
Un canvi esperat pel veïnat de Vila-real: l’Auditori renova les seues butaques després de 30 anys d'ús ininterromput
L’Auditori va ser inaugurat l’any 1995 i, des d’aleshores, ha acollit una programació constant de teatre, festivals, espectacles i activitats impulsades per diferents col·lectius. El pas del temps i l’ús intensiu de les instal·lacions havien provocat un desgast evident en bona part de l’entapissat, amb afecció tant al confort del públic com a la imatge general de l’equipament.
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La intervenció mantindrà l’estructura original de les butaques, però renovarà completament els materials tèxtils, amb l’objectiu de dotar el pati de butaques d’una imatge actualitzada i més còmoda per als espectadors. El plec de condicions de la licitació establia, a més, un període mínim de garantia de 10 anys per al nou entapissat.
La regidora de Cultura i vicealcaldessa, Maria Fajardo, ja va destacar en el moment de la licitació que aquesta actuació “arriba després de molts anys d’ús intens de l’Auditori i respon a una necessitat real i llargament demandada pel públic”. També va subratllar que, amb aquesta inversió, el consistori reafirma el seu compromís amb la “conservació, modernització i qualitat de les infraestructures culturals”.
Durant el període de tancament, el consistori preveu reforçar la programació cultural a l’aire lliure, en línia amb la condició de Vila-real com a ciutat vinculada al teatre i les arts de carrer. L’objectiu és que l’Auditori reòbriga a la tardor amb un pati de butaques renovat, més confortable i adaptat a les necessitats actuals d’un espai cultural de primer nivell.
I, aprofitant el tancament temporal de l’Auditori, l’Ajuntament també té previst impulsar altres actuacions de manteniment i actualització de les instal·lacions, com la renovació del teló, millores en la microfonia i la il·luminació, la sala de gravació o els banys.
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