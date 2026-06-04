Vicent Carda porta al Museu de Belles Arts de Castelló la memòria del paisatge agrícola valencià amb 'Terra erma'
L'exposició convertix la sala del museu en un espai de contemplació sobre la identitat valenciana i el llegat del món agrícola
El Museu de Belles Arts de Castelló presenta Terra erma, una exposició de l’artista borrianenc Vicent Carda que convertix la sala Vestíbul en un espai de memòria, pèrdua i evocació del paisatge agrícola valencià. La mostra, organitzada i produïda per l’Institut Valencià de Cultura, s’inaugura el 5 de juny, a les 19.00 hores, i romandrà oberta al públic fins a l’11 d’octubre, amb entrada lliure.
Amb aquesta proposta, Carda s’endinsa en un territori íntim i col·lectiu alhora: el dels horts de tarongers, les branques, la flor de taronger, els fruits, la casa, la infància i els gestos d’un món rural en transformació. ‘Terra erma’ no és només una exposició sobre el camp, sinó una instal·lació que parla del temps, de l’abandó, de la desaparició progressiva d’una manera de viure i de la necessitat de conservar la memòria d’allò que ha modelat durant generacions el paisatge de la Plana i de moltes comarques valencianes.
Una instal·lació entre allò efímer i allò permanent
La peça central de l’exposició està formada per branques de taronger procedents de les Alqueries de Santa Bàrbara, a Borriana, traslladades expressament al museu. Estos elements naturals iniciaran, durant els mesos d’exhibició, un procés lent de transformació, assecat i pèrdua. Al seu costat, les branques realitzades en bronze mantindran una presència immutable.
Este contrast entre matèria viva i matèria perdurable és un dels eixos poètics de Terra erma. Carda planteja així un diàleg entre el que desapareix i el que resistix, entre el rastre orgànic del camp i la voluntat de fixar-lo en la memòria. El resultat és una atmosfera immersiva que situa l’espectador davant d’un paisatge que ja no és només físic, sinó també emocional.
El camp com a arxiu de vida
Nascut a Borriana en 1962, Vicent Carda ha desenvolupat una trajectòria vinculada a la instal·lació, el dibuix i els objectes, amb una mirada constant cap al territori, la identitat agrària i la memòria rural. En els seus últims projectes, l’artista ha aprofundit en la desaparició del món agrícola tradicional i en les ferides que deixa la transformació del paisatge.
En Terra erma, eixa investigació pren forma a través d’un llenguatge visual que combina materials reals, referències biogràfiques i una dimensió quasi onírica. Les branques, els esbossos, els dibuixos i els objectes que acompanyen la instal·lació funcionen com fragments d’un arxiu sensible: restes d’un territori que encara parla, encara que moltes vegades ho faça des del silenci.
La taronja com a símbol cultural valencià
La mostra reivindica també la importància del cultiu de la taronja com a element essencial de la identitat valenciana. Durant dècades, els tarongers han definit l’economia, la imatge i la vida quotidiana de nombroses poblacions. Però eixe paisatge, aparentment estable, ha patit canvis profunds: substitucions d’usos, abandó de terres, pèrdua de rendibilitat agrícola i una relació cada vegada més fràgil entre les comunitats i el seu entorn.
Carda no aborda esta realitat des d’una mirada documental convencional, sinó des de l’experiència artística. La seua obra transforma la sala del museu en un lloc de contemplació, però també de pregunta: què queda d’un paisatge quan desapareix la seua funció original? Com es conserva la memòria d’un ofici, d’una terra i d’una forma d’habitar-la?
Un recorregut per la memòria rural contemporània
Terra erma convida el públic a caminar per un espai carregat de significats. Les branques, els fruits, les textures i els dibuixos construïxen una escena que oscil·la entre la realitat i la metàfora. El visitant no sols observa una instal·lació, sinó que entra en un ambient on la matèria agrícola es convertix en llenguatge artístic.
La proposta connecta amb una línia recent del treball de Carda en què el paisatge deixa de ser un fons per a convertir-se en protagonista. El territori apareix com a camp de treball, però també com a lloc de memòria, de dol i de resistència. En eixe sentit, Terra erma és una exposició sobre l’absència, però també sobre la capacitat de l’art per a donar forma a allò que està desapareixent.
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