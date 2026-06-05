Castelló prepara una «batalla de galls» fotogràfica: la Pollastre Night que ningú voldrà perdre’s
La quarta edició de la cita més gamberra d’Imaginària reunirà el 6 de juny agrupacions fotogràfiques de la província a l’Espai Cultural Obert Les Aules
La fotografia també pot tindre el seu moment de freestyle. Sense micros, sense rimes improvisades i sense egos desbocats —o només els justos—, però amb càmeres, pantalles i moltes ganes de jugar. Així arriba la quarta edició de Pollastre Night, una de les activitats més singulars del festival de fotografia Imaginària, impulsat per la Universitat Jaume I.
La cita serà aquest dissabte 6 de juny, a partir de les 20.00 hores, a l’Espai Cultural Obert Les Aules de Castelló, i promet convertir el pati en una mena de ring visual on agrupacions i col·lectius fotogràfics de les comarques de Castelló mostraran el seu treball davant del públic. La fórmula és tan senzilla com addictiva: una «batalla de galls» fotogràfica, però en versió sana, festiva i col·laborativa.
Una competició on guanya la mirada
Un dels directors del certamen, Vicent Tena, defineix la Pollastre Night com una «competició saludable», pensada perquè cada agrupació presente les seues imatges, compartisca processos i s’expose —mai millor dit— a la mirada de la resta. Però ací el marcador importa menys que el que passa entre foto i foto: connexions, converses, descobriments i eixa energia de comunitat que rarament cap en una sala d’exposicions tradicional.
En aquesta edició participaran l’Associació Sarthou Carreres de Vila-real, el Grup de Fotografia d’Almenara (GFAL), l’Associació Fotogràfica de Segorbe, l’Associació Fotogràfica de Vinaròs (AFOVINA), el Grup Fotogràfic Arse de Sagunt i l’Art de la Llum d’Onda.
La idea de fons és clara: fer que cada grup isca de la seua «bombolla» local i entre en contacte amb altres maneres de mirar, editar, contar i mostrar. O dit d’una altra manera: que la fotografia deixe de ser una pràctica de portes endins i es convertisca en una conversa oberta.
Quinze temes, imatges inesperades i humor de proximitat
El cor de la nit serà el visionat de les fotografies presentades per les diferents agrupacions, treballades a partir d’alguna de les 15 temàtiques marcades per l’organització. Entre els títols hi ha propostes tan directes com «No intentar hacer esto en tu casa», «Al pan, pan y al vino, vino» o «Setmana Santa».
El resultat apunta a una sessió dinàmica, amb ritme de directe i un punt d’humor que allunya la fotografia de qualsevol solemnitat excessiva. Perquè sí: es pot parlar d’imatge, composició i relat visual sense posar cara de catàleg. La Pollastre Night juga precisament a això, a demostrar que la cultura visual també pot ser popular, divertida i compartida.
L’activitat està oberta al públic general fins a completar l’aforament, de manera que no cal formar part d’una associació ni portar una càmera penjada al coll per gaudir-la. Només cal curiositat i ganes de deixar-se sorprendre.
Abans de la batalla, una mirada al «darrere de càmera»
La nit començarà una hora abans, a les 19.00 hores, amb una visita guiada a Background, l’exposició de Carla Oset instal·lada a Les Aules. La visita anirà a càrrec de Lidón Forés, membre de l’equip de direcció d’Imaginària.
La mostra posa el focus en allò que habitualment queda fora del pla: decorats, espais d’espera, elements tècnics i marges de la producció cinematogràfica. Una prèvia perfecta per a una nit dedicada, precisament, a qüestionar com mirem i què decidim ensenyar.
Imaginària, més que un festival de fotos
La Pollastre Night forma part de la XXIV edició d’Imaginària, un festival que enguany desplega vuit exposicions i més de 40 activitats en diversos espais de Castelló, Benicàssim, Sogorb i Vilafranca. Impulsat per la Universitat Jaume I a través del Servei d’Activitats Socioculturals i dins del programa UJI_encultura, el certamen manté la seua aposta per una fotografia contemporània, pròxima i amb capacitat de generar pensament.
En les pròximes setmanes, el programa continuarà amb activitats com «Un minut d’imatges», la sessió de projeccions de l’alumnat del taller «Contar en imatges» que imparteix Julián Barón a l’Aula de Fotografia de l’UJI; el taller familiar «Fotollibre sense fi», coordinat per Lidón Forés i Leticia Tojar al Menador; i la xarrada del cicle «Diàlegs» amb María Acaso, que també impartirà el taller «Soberania visual».
Una nit per a mirar diferent
La Pollastre Night no és només una trobada d’associacions fotogràfiques. És una excusa per a ajuntar pobles, estils, generacions i formes d’entendre la imatge. Un espai on el que compta no és disparar millor que l’altre, sinó mirar al costat de l’altre.
I potser ahí està el seu èxit: en una època en què tots fem fotos, però poques vegades les mirem junts, Imaginària proposa una nit per a frenar el scroll, alçar la vista i compartir pantalla. Castelló tindrà la seua batalla fotogràfica. I aquesta vegada, el pollastre promet donar molt de joc.
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