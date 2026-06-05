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INICIATIVA EDUCATIVA I SOCIAL

La cursa Mossén Guillermo uneix esport i solidaritat amb 120 escolars a Vila-real

El Col·legi Bisbe Pont organitza la setena edició d’una prova en la qual han participat alumnes d'aquest centre escolar i dels del Verge del Carme, Consolació i Fundació Flors

Nova edició de la Cursa Solidària Mossén Guillermo en Vila-real

Nova edició de la Cursa Solidària Mossén Guillermo en Vila-real

Toni Losas

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Josep Carda

Vila-real

La VII Cursa escolar solidària Mossén Guillermo, organitzada pel Col·legi Bisbe Pont de Vila-real, ha tornat a unir aquest divendres esport, educació i solidaritat amb la participació de 120 xiquets i xiquetes de diferents centres educatius de la ciutat. La prova ha recaptat enguany fons per a Cáritas Interparroquial, entitat a la qual es destina la col·laboració solidària d’una cita ja consolidada en el calendari escolar vila-realenc.

Els participants, dividits en dos grups, masculí i femení, han completat un recorregut entre l’exterior de l’Estadi de la Ceràmica i el Col·legi Bisbe Pont, on posteriorment s’ha celebrat el lliurament de premis. En aquesta edició han pres part alumnes dels col·legis Verge del Carme, Consolació, Fundació Flors i Bisbe Pont, en una jornada que ha comptat amb l’acompanyament dels regidors d’Esports, Xus Madrigal; i d’Educació, Anna Vicens.

Fotogaleria I Nova edició de la Cursa Solidària Mossén Guillermo en Vila-real

Fotogaleria I Nova edició de la Cursa Solidària Mossén Guillermo en Vila-real

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Fotogaleria I Nova edició de la Cursa Solidària Mossén Guillermo en Vila-real / Toni Losas

La carrera manté viu l’esperit de mossén Guillermo Sanchis, una figura molt estimada a Vila-real per la seua vinculació amb la parròquia de Santa Sofia, el Col·legi Bisbe Pont -del qual va ser fundador-, el Villarreal CF i les causes socials. De fet, el caràcter solidari de la prova connecta amb una trajectòria personal marcada pel compromís amb les persones més vulnerables i amb Cáritas, entitat amb la qual el sacerdot va mantindre una estreta col·laboració al llarg dels anys.

Fomentar valors

La cursa, que en edicions anteriors també ha tingut Cáritas Vila-real com a beneficiària, s’ha consolidat com una activitat educativa que va més enllà de la pràctica esportiva. L’objectiu és fomentar entre l’alumnat valors com la solidaritat, l’esforç, la convivència i la implicació amb l’entorn més pròxim, al mateix temps que es ret homenatge a una de les figures religioses i socials més recordades de la ciutat.

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Amb aquesta setena edició, el Col·legi Bisbe Pont reforça una iniciativa que combina la participació escolar amb l’ajuda a les famílies que més ho necessiten, en una jornada que ha convertit el recorregut entre l’Estadi de la Ceràmica i el centre educatiu en un espai de trobada, esport i compromís social.

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