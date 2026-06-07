La caiguda d’una branca reobri el debat sobre l’estat del parc Ribalta de Castelló
Compromís alerta del deteriorament del Parc Ribalta i exigeix a l’Ajuntament una estratègia urgent per a la seua conservació
El grup municipal de Compromís a l'Ajuntament de Castelló ha denunciat el deteriorament progressiu del Parc Ribalta després de la caiguda recent d'una branca de grans dimensions en el recinte i ha reclamat al govern municipal que actue de manera urgent per garantir la conservació, la seguretat i la recuperació d'un dels espais més emblemàtics de la ciutat.
El portaveu de Compromís, Ignasi Garcia, ha advertit que este nou incident posa de manifest la falta de manteniment que pateix el parc. “En els últims dies hem vist de nou com una branca de grans dimensions queia d'un arbre del Parc Ribalta. Hem preguntat en comissió pels motius d'esta situació perquè considerem que és necessari conéixer què ha passat i quines mesures pensa adoptar l'Ajuntament per evitar que es torne a repetir”, ha assenyalat.
Espai verd de la ciutat
Garcia ha lamentat que el Parc Ribalta de Castelló es trobe lluny de l'estat que mereix un dels principals espais verds de la ciutat. “El que tenim hui és un parc amb parterres deteriorats, amb desenes d'arbres tallats que no s'han reposat i amb una evident falta de manteniment. En lloc de ser el parc emblemàtic que tota la ciutat voldria tindre, s'ha convertit en un exemple de l'abandonament al qual el govern de Begoña Carrasco està sotmetent el nostre patrimoni verd”, ha denunciat.
Des de Compromís recorden que el Parc Ribalta és un espai amb un alt valor històric, patrimonial, ambiental i social per a la ciutat i consideren imprescindible que el govern municipal deixe d'actuar de manera improvisada i assumisca una estratègia integral de recuperació.
Per això, la formació valencianista reclama que s'accelere la tramitació del Pla Especial del Parc Ribalta i que no s'ajorne fins a l'últim moment. “El govern municipal ha de deixar de perdre temps i posar en marxa d'una vegada el Pla Especial que necessita este espai. No podem continuar acumulant retards mentre el parc continua degradant-se”, ha afirmat Garcia.
Canvi climàtic
A més, Compromís considera que el futur del Parc Ribalta ha d'estar vinculat a les polítiques d'adaptació al canvi climàtic i a la millora de la qualitat de vida urbana.
“Cada estiu patim temperatures més elevades i onades de calor més freqüents. Per això necessitem més ombra, més arbrat i més espais verds ben cuidats. El Parc Ribalta ha de ser un autèntic refugi climàtic per a la ciutadania i un dels principals pulmons verds de Castelló”, ha defensat.
Finalment, Garcia ha exigit al govern municipal que impulse un pla de recuperació, manteniment i reposició de l'arbrat que permeta recuperar el valor ambiental i patrimonial del parc. “El Parc Ribalta forma part de la identitat de Castelló i mereix molt més que l'abandonament actual. El que necessitem és una aposta decidida per cuidar-lo, protegir-lo i convertir-lo en un espai de referència per a les futures generacions”, ha conclòs.
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