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La Mostra Capsigrany de Vilafranca torna amb tres dies de teatre, humor i cultura per a tots els públics: coneix el programa

Del 12 al 14 de juny se celebra una nova edició d'esta cita cultural consolidada a la comarca dels Ports que combina espectacles familiars, circ, narració oral i molt més

'Rucs, la maledicció del bruixot', de La Pera Llimonera, serà una de les obres protagonistes del Capsigrany 2026.

'Rucs, la maledicció del bruixot', de La Pera Llimonera, serà una de les obres protagonistes del Capsigrany 2026. / MEDITERRÁNEO

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Nico Cruz

La Mostra de Teatre Capsigrany de Vilafranca tornarà a convertir el municipi en un escenari obert durant el segon cap de setmana de juny. La cita, que arriba a la seua XXVI edició, manté l’esperit que l’ha acompanyada des dels seus inicis: acostar les arts escèniques professionals a un públic ampli, en un entorn rural i amb una programació pensada per a compartir entre generacions.

El festival se celebrarà els dies 12, 13 i 14 de juny en diferents espais del poble, com la Sala Carles Pons, la Casa de la Cultura, la plaça d’En Blasc, el Poliesportiu, la plaça de l’Església i el Parador de festes. Esta distribució reforça una de les senyes d’identitat de Capsigrany: fer que el teatre isca de l’escenari convencional i s’integre en la vida del municipi.

Una mostra amb arrels al territori

Capsigrany és molt més que una successió d’espectacles. És una proposta cultural arrelada a Vilafranca i als Ports, que entén el teatre com una ferramenta de participació, convivència i dinamització del territori. La mostra combina companyies de diferents procedències amb espais pròxims i accessibles, i manté una programació diversa que inclou teatre de sala, espectacles de carrer, clown, circ, narració i humor.

Pau Palaus oferirà el seu espectacle 'Embolic' en la present edició del Capsigrany.

Pau Palaus oferirà el seu espectacle 'Embolic' en la present edició del Capsigrany. / MEDITERRÁNEO

Amb més de dues dècades de trajectòria, la Mostra s’ha consolidat com una cita estimada pel públic familiar i pels amants de les arts escèniques. El seu valor no es mesura només en el nombre de funcions, sinó també en la capacitat de generar comunitat, atraure visitants i situar Vilafranca en el mapa cultural de l’interior castellonenc.

Divendres 12: inauguració i humor sobre les xarxes socials

La programació començarà el divendres 12 de juny, a les 22.15 hores, amb la inauguració de la mostra a la Casa de la Cultura. Tot seguit, a les 22.30 hores, la Sala Carles Pons acollirà “Margaret Teacher”, de Cabrafotuda, companyia de la Vila Joiosa.

L’espectacle, adreçat a públic jove i adult, té una duració de 75 minuts i un preu de 6 euros. A través del seu personatge més icònic, la mestra d’anglés Margaret Teacher, Cabrafotuda proposa una mirada còmica i crítica al món dels creadors de contingut, la figura de l’“influencer”, la gestió de l’odi a les xarxes socials i les oportunitats —i contradiccions— que ofereix l’univers digital.

Dissabte 13: teatre familiar, clown, memòria i circ

La jornada del dissabte 13 de juny començarà a les 12.00 hores a la Sala Carles Pons amb “Rucs, la maledicció del bruixot”, de La Pera Llimonera, companyia de Sant Feliu de Llobregat. Recomanada a partir de 5 anys, la funció dura 55 minuts i té un preu de 4 euros.

L’obra presenta l’aventura de dos comediants condemnats a recórrer pobles explicant una maledicció plena de personatges de conte, però amb una mirada renovada i carregada d’humor. En este univers escènic, les princeses també es poden convertir en granota, els bruixots no sempre encerten la màgia i els prínceps no són tan espavilats com ens havien explicat. L’espectacle arriba avalat pel Premi FETÉN al millor espectacle de comèdia i humor 2026, el Premi al millor espectacle familiar de la Feria de Castilla y León 2025 i el Premi Nas d’Or del Festival de Pallassos de Cornellà.

De vesprada, a les 17.00 hores, la plaça d’En Blasc acollirà “Embolic”, de Pau Palaus, una proposta gratuïta per a tots els públics. Durant 45 minuts, l’espectacle desplega un embolic de fils, pensaments i emocions que convida al riure, al joc i a la poètica dels gestos senzills.

La Sala Carles Pons acollirà 'Margaret Teacher', de Cabrafotuda.

La Sala Carles Pons acollirà 'Margaret Teacher', de Cabrafotuda. / MEDITERRÁNEO

A les 19.30 hores, la programació tornarà a la Sala Carles Pons amb “Rogles de cançons i misèria”, de Cactus Teatre, companyia de Canals. L’obra, dirigida a públic jove i adult, dura 70 minuts i té un preu de 8 euros. La peça recull relats de dones d’un poble de postguerra: vides marcades pel treball, l’espera, la renúncia i la misèria, entre sabó, fils i silenci. Una proposta de memòria i duresa quotidiana que ha rebut el Premi Berlanga al millor espectacle revelació.

La nit de dissabte acabarà al Poliesportiu, a les 22.30 hores, amb “L’Y, ànsia per volar”, de Yldor Llach, artista de la Seu d’Urgell. Es tracta d’un espectacle per a tots els públics, de 50 minuts, amb sistema d’entrada inversa. La peça combina circ artesanal, bicicleta artística, roda Cyr i imaginació poètica per a construir un univers propi al voltant del desig de volar i de la capacitat de transformar els objectes en joc escènic.

Diumenge 14: mites grecs, dinar popular, humor i Calderón

El diumenge 14 de juny arrancarà a les 11.30 hores, a la plaça de l’Església, amb “Mitos griegos para niños”, d’Héctor Urién. L’espectacle, gratuït i per a tots els públics, té una duració de 60 minuts i proposa un viatge familiar pels grans mites grecs, amb humor, participació i narració oral. A l’estil d’Homer, el públic s’endinsarà en el laberint, viatjarà amb Ulisses i s’enfrontarà al Minotaure a través d’una proposta pròxima i participativa.

A les 13.30 hores, el Parador de festes acollirà el dinar popular, un dels moments de trobada de la jornada. Després, a les 15.30 hores, arribarà “La Ruïna”, també al Parador de festes. Esta versió casolana del popular pòdcast convertirà les històries de vergonya, ridícul i fracàs quotidià en una experiència col·lectiva d’humor. La proposta és gratuïta, per a tots els públics, i premiarà amb un pernil la història més aplaudida.

La cloenda teatral de la Mostra arribarà a les 18.00 hores, a la Sala Carles Pons, amb “La vida es sueño”, d’Héctor Urién. L’espectacle, adreçat a públic jove i adult, dura 60 minuts i té un preu de 6 euros. A partir del clàssic de Calderón, la funció recupera el conflicte del rei Basilio i el seu fill Segismundo per a acostar al públic una obra essencial del teatre universal i una reflexió sobre el destí, la llibertat i l’aprenentatge vital.

Cultura accessible en ple Els Ports

Un dels atractius principals de Capsigrany és la combinació d’entrades populars, espectacles gratuïts i propostes d’entrada inversa. Esta fórmula facilita l’accés a la cultura i permet que públics molt diversos puguen gaudir de la programació durant tot el cap de setmana.

Vilafranca, situada a l’interior nord de Castelló i al cor de la comarca dels Ports, ofereix a més un context singular per a una escapada cultural. La Mostra convida a desconnectar, descobrir el poble, gaudir del paisatge i viure el teatre d’una manera pròxima, comunitària i arrelada al territori.

Una cita per a públic familiar, jove i adult

La nova edició de la Mostra Capsigrany de Vilafranca confirma la voluntat del festival d’adreçar-se a públics amplis. Hi haurà espectacles infantils, propostes per a tots els públics i peces pensades especialment per a joves i adults. El resultat és una programació diversa, amb humor, memòria, poesia visual, circ, narració oral i grans textos teatrals.

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Del 12 al 14 de juny, Vilafranca tornarà a alçar el teló per demostrar que el teatre també creix amb força als pobles, a les places i als espais compartits. Capsigrany reivindica així la cultura com una experiència viva, accessible i necessària en el territori rural.

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