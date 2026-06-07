La Mostra Capsigrany de Vilafranca torna amb tres dies de teatre, humor i cultura per a tots els públics: coneix el programa
Del 12 al 14 de juny se celebra una nova edició d'esta cita cultural consolidada a la comarca dels Ports que combina espectacles familiars, circ, narració oral i molt més
La Mostra de Teatre Capsigrany de Vilafranca tornarà a convertir el municipi en un escenari obert durant el segon cap de setmana de juny. La cita, que arriba a la seua XXVI edició, manté l’esperit que l’ha acompanyada des dels seus inicis: acostar les arts escèniques professionals a un públic ampli, en un entorn rural i amb una programació pensada per a compartir entre generacions.
El festival se celebrarà els dies 12, 13 i 14 de juny en diferents espais del poble, com la Sala Carles Pons, la Casa de la Cultura, la plaça d’En Blasc, el Poliesportiu, la plaça de l’Església i el Parador de festes. Esta distribució reforça una de les senyes d’identitat de Capsigrany: fer que el teatre isca de l’escenari convencional i s’integre en la vida del municipi.
Una mostra amb arrels al territori
Capsigrany és molt més que una successió d’espectacles. És una proposta cultural arrelada a Vilafranca i als Ports, que entén el teatre com una ferramenta de participació, convivència i dinamització del territori. La mostra combina companyies de diferents procedències amb espais pròxims i accessibles, i manté una programació diversa que inclou teatre de sala, espectacles de carrer, clown, circ, narració i humor.
Amb més de dues dècades de trajectòria, la Mostra s’ha consolidat com una cita estimada pel públic familiar i pels amants de les arts escèniques. El seu valor no es mesura només en el nombre de funcions, sinó també en la capacitat de generar comunitat, atraure visitants i situar Vilafranca en el mapa cultural de l’interior castellonenc.
Divendres 12: inauguració i humor sobre les xarxes socials
La programació començarà el divendres 12 de juny, a les 22.15 hores, amb la inauguració de la mostra a la Casa de la Cultura. Tot seguit, a les 22.30 hores, la Sala Carles Pons acollirà “Margaret Teacher”, de Cabrafotuda, companyia de la Vila Joiosa.
L’espectacle, adreçat a públic jove i adult, té una duració de 75 minuts i un preu de 6 euros. A través del seu personatge més icònic, la mestra d’anglés Margaret Teacher, Cabrafotuda proposa una mirada còmica i crítica al món dels creadors de contingut, la figura de l’“influencer”, la gestió de l’odi a les xarxes socials i les oportunitats —i contradiccions— que ofereix l’univers digital.
Dissabte 13: teatre familiar, clown, memòria i circ
La jornada del dissabte 13 de juny començarà a les 12.00 hores a la Sala Carles Pons amb “Rucs, la maledicció del bruixot”, de La Pera Llimonera, companyia de Sant Feliu de Llobregat. Recomanada a partir de 5 anys, la funció dura 55 minuts i té un preu de 4 euros.
L’obra presenta l’aventura de dos comediants condemnats a recórrer pobles explicant una maledicció plena de personatges de conte, però amb una mirada renovada i carregada d’humor. En este univers escènic, les princeses també es poden convertir en granota, els bruixots no sempre encerten la màgia i els prínceps no són tan espavilats com ens havien explicat. L’espectacle arriba avalat pel Premi FETÉN al millor espectacle de comèdia i humor 2026, el Premi al millor espectacle familiar de la Feria de Castilla y León 2025 i el Premi Nas d’Or del Festival de Pallassos de Cornellà.
De vesprada, a les 17.00 hores, la plaça d’En Blasc acollirà “Embolic”, de Pau Palaus, una proposta gratuïta per a tots els públics. Durant 45 minuts, l’espectacle desplega un embolic de fils, pensaments i emocions que convida al riure, al joc i a la poètica dels gestos senzills.
A les 19.30 hores, la programació tornarà a la Sala Carles Pons amb “Rogles de cançons i misèria”, de Cactus Teatre, companyia de Canals. L’obra, dirigida a públic jove i adult, dura 70 minuts i té un preu de 8 euros. La peça recull relats de dones d’un poble de postguerra: vides marcades pel treball, l’espera, la renúncia i la misèria, entre sabó, fils i silenci. Una proposta de memòria i duresa quotidiana que ha rebut el Premi Berlanga al millor espectacle revelació.
La nit de dissabte acabarà al Poliesportiu, a les 22.30 hores, amb “L’Y, ànsia per volar”, de Yldor Llach, artista de la Seu d’Urgell. Es tracta d’un espectacle per a tots els públics, de 50 minuts, amb sistema d’entrada inversa. La peça combina circ artesanal, bicicleta artística, roda Cyr i imaginació poètica per a construir un univers propi al voltant del desig de volar i de la capacitat de transformar els objectes en joc escènic.
Diumenge 14: mites grecs, dinar popular, humor i Calderón
El diumenge 14 de juny arrancarà a les 11.30 hores, a la plaça de l’Església, amb “Mitos griegos para niños”, d’Héctor Urién. L’espectacle, gratuït i per a tots els públics, té una duració de 60 minuts i proposa un viatge familiar pels grans mites grecs, amb humor, participació i narració oral. A l’estil d’Homer, el públic s’endinsarà en el laberint, viatjarà amb Ulisses i s’enfrontarà al Minotaure a través d’una proposta pròxima i participativa.
A les 13.30 hores, el Parador de festes acollirà el dinar popular, un dels moments de trobada de la jornada. Després, a les 15.30 hores, arribarà “La Ruïna”, també al Parador de festes. Esta versió casolana del popular pòdcast convertirà les històries de vergonya, ridícul i fracàs quotidià en una experiència col·lectiva d’humor. La proposta és gratuïta, per a tots els públics, i premiarà amb un pernil la història més aplaudida.
La cloenda teatral de la Mostra arribarà a les 18.00 hores, a la Sala Carles Pons, amb “La vida es sueño”, d’Héctor Urién. L’espectacle, adreçat a públic jove i adult, dura 60 minuts i té un preu de 6 euros. A partir del clàssic de Calderón, la funció recupera el conflicte del rei Basilio i el seu fill Segismundo per a acostar al públic una obra essencial del teatre universal i una reflexió sobre el destí, la llibertat i l’aprenentatge vital.
Cultura accessible en ple Els Ports
Un dels atractius principals de Capsigrany és la combinació d’entrades populars, espectacles gratuïts i propostes d’entrada inversa. Esta fórmula facilita l’accés a la cultura i permet que públics molt diversos puguen gaudir de la programació durant tot el cap de setmana.
Vilafranca, situada a l’interior nord de Castelló i al cor de la comarca dels Ports, ofereix a més un context singular per a una escapada cultural. La Mostra convida a desconnectar, descobrir el poble, gaudir del paisatge i viure el teatre d’una manera pròxima, comunitària i arrelada al territori.
Una cita per a públic familiar, jove i adult
La nova edició de la Mostra Capsigrany de Vilafranca confirma la voluntat del festival d’adreçar-se a públics amplis. Hi haurà espectacles infantils, propostes per a tots els públics i peces pensades especialment per a joves i adults. El resultat és una programació diversa, amb humor, memòria, poesia visual, circ, narració oral i grans textos teatrals.
Del 12 al 14 de juny, Vilafranca tornarà a alçar el teló per demostrar que el teatre també creix amb força als pobles, a les places i als espais compartits. Capsigrany reivindica així la cultura com una experiència viva, accessible i necessària en el territori rural.
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