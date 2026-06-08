El Bus Labora atén 46 persones a Burriana i reforça l'orientació laboral i la difusió de serveis d'ocupació
La jornada itinerant registra una alta afluència, amb especial interés en la plataforma GVAJOBS, l'elaboració de currículums i recursos informatius del Servef
La visita del Bus Labora a la localitat de Burriana ha conclòs amb un balanç de 46 persones ateses al llarg de la jornada. El servei itinerant d'orientació laboral de la Generalitat Valenciana es va desenvolupar amb normalitat, oferint informació i assessorament personalitzat sobre els diferents programes d'ocupació i formació que ofereix Labora, a més de donar a conéixer altres recursos municipals.
Del total de 46 persones ateses, el perfil demogràfic va estar compost per 26 dones i 20 homes. Per franges d'edat i col•lectius, el servei va prestar assessorament a 12 persones majors de 45 anys —de les quals 11 superaven els 55 anys— i a 11 joves, incloent-ne 3 d'adscrites al programa de Garantia Juvenil. Així mateix, es va registrar l'atenció a una persona ambdiversitat funcional i a 9 usuaris pertanyents a altres col•lectius no prioritaris.
Respecte a les demandes dels ciutadans, la plataforma GVAJOBS va encapçalar les consultes com un total de 20 assistents interessats. Per la seua part, 12 persones van sol•licitar ajuda específica per a l'elaboració del seu currículum, 8 van requerir recursos d'informació sobre ocupació del Servef i 6 usuaris van buscar orientació sobre l'oferta formativa i els cursos disponibles.
La regidora de Polítiques Actives d'Ocupació, Suni Fandos, ha destacat “la proximitat, l'alta participació i l'interés mostrat en els diferents programes d'ocupació i formació que s'handonat a conéixer”. Fandos ha afegit que “el contacte directe amb la ciutadania és essencial, ja que ens permet identificar necessitats específiques als nostres veïns i, al mateix temps, reforçar la presència i el coneixement dels serveis que Labora i aquest Ajuntament ofereixen per a la millora de l'ocupabilitat en el municipi”.
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