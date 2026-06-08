Cabanes reuneix 350 jubilats de la Plana de l’Arc en una jornada històrica de germanor
El II Aplec d’Associacions de Jubilats va omplir el municipi d’activitats amb esmorzar popular, teatre, tastos de vi, visites teatralitzades, música i ball
Cabanes ha assumit el paper d'amfitrió del II Aplec d'Associacions de Jubilats i Jubilades de la Plana de l’Arc, que ha congregat una històrica xifra de veïns i veïnes de diferents municipis comarcals. Tres associacions de Cabanes (Pensionistes i Jubilats l'Arc Romà, Sant Pere i PAI Torre la Sal), l'associació de Pensionistes i Jubilats l'Alba de Vall d'Alba, l'associació de pensionistes i jubilats de Vilanova d'Alcolea i l'associació de pensionistes i jubilats de la Torre d'en Doménec han participat en aquesta jornada que ha reunit 350 persones.
Un dissabte on la germanor entre associacions ha regnat i s'ha promogut la vitalitat dels majors amb una programació àmplia, diversa i activa al llarg del dia amb oferta d'oci i gastronomia que també va posar en valor el patrimoni i la cultura de Cabanes.
"Ha sigut una festa i una gran celebració entre pobles. Ens uneixen arrels comunes, encara que siguem de localitats diferents. Celebrar aquesta unió i gaudir junts és una oportunitat magnífica que estem orgullosos d'haver rebut. Un exemple de convivència i salut", ha valorat Virginia Martí, alcaldessa de Cabanes. De fet, Martí va fer lliurament d'unes plaques commemoratives amb l'Arc Romà de Cabanes a totes les associacions presents en el II Aplec en honor d'aquesta cita memorable.
El poliesportiu municipal va acollir l'esmorzar de germanor, convidats per la Mancomunitat Plana de l'Arc, i el menjar popular de fideuà. El primer dels actes del dia va ser a càrrec del CIM d'Orpesa amb un Sainet de Teatre en viu davant la gran audiència present. Després de l'espai teatral es van realitzar tastos de vi i seguidament una visita teatralitzada pel centre històric de Cabanes i el seu museu parroquial. La vesprada va estar dedicada a l'oci amb l'actuació del grup Torre Quart i el gran tancament de festa va arribar amb un ball amenitzat pel xou de Bertín.
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