La Diputació de Castelló impulsa una novillada a Vinaròs per a donar visibilitat al talent de l’Escola Taurina
La plaça de bous de Vinaròs acollirà el 20 de juny una novillada sense picadors amb alumnes de Castelló, Albacete, Atarfe i Béziers
La Diputació Provincial de Castelló reforça el seu suport a la formació taurina amb l’impuls d’una novillada sense picadors que se celebrarà a Vinaròs el pròxim 20 de juny, a partir de les 19.00 hores. La cita reunirà en la plaça de bous vinarossenca diverses joves promeses del toreig procedents de les escoles taurines de Castelló, Albacete, Atarfe i Béziers.
El cartell d’este festeig taurí ha sigut presentat en el Saló de Recepcions del Palau Provincial, en un acte en què el diputat de l’Escola Taurina de Castelló, David Vicente, ha posat en valor la importància d’este tipus d’activitats per al creixement dels alumnes.
Segons ha destacat Vicente, la novillada representa “una experiència fonamental” per als joves que es formen en el món del toreig, ja que els permet continuar aprenent, adquirir rodatge davant del públic i demostrar la seua evolució en una plaça.
Una oportunitat per a créixer davant del públic
La novillada de Vinaròs comptarà amb vedells de la ramaderia de Zacarías Moreno i reunirà quatre alumnes de diferents escoles taurines. En concret, faran el passeig Alejandro González, de l’Escola Taurina d’Albacete; Iker de Virgili, de l’Escola Taurina de Castelló; Jaime de Pedro, de l’Escola Taurina d’Atarfe; i Baptiste Angoso, de l’Escola Taurina de Béziers.
Des de la Diputació de Castelló s’ha remarcat que este festeig busca donar continuïtat al treball formatiu que es desenvolupa en les escoles taurines, on els alumnes aprenen no sols la tècnica del toreig, sinó també els valors associats a una tradició amb presència històrica en diferents municipis de la província.
David Vicente ha subratllat que estes activitats permeten als joves “continuar creixent, adquirir experiència i demostrar, davant el públic, la seua evolució”. En eixe sentit, la cita de Vinaròs es presenta com una jornada clau dins del procés d’aprenentatge dels participants.
Vinaròs, escenari d’una cita taurina formativa
La plaça de bous de Vinaròs serà l’escenari d’esta novillada sense picadors, concebuda com una activitat de promoció i formació per a alumnes que comencen a obrir-se camí en el toreig. El festeig permetrà al públic conéixer de prop el treball de joves novillers i el paper que exercixen les escoles taurines en la seua preparació.
La Diputació de Castelló considera que este tipus d’iniciatives contribuïxen a mantindre viva una tradició arrelada en el territori i, al mateix temps, oferixen als alumnes espais reals on posar en pràctica els coneixements adquirits durant la seua formació.
Amb esta novillada a Vinaròs, la institució provincial reafirma el seu compromís amb l’Escola Taurina de Castelló i amb la promoció del talent jove vinculat al món taurí.
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