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Els estudiants de l'UJI Pau Montagut i Mario García obtenen el primer lloc en la competició internacional del congrés de robòtica a Viena

El estudiants de l'UJI guardonats es van enfrontar a 36 equips procedents d'universitats i centres d'investigació de tot el món.

Pau Montagut i Mario García obtenen el primer lloc en la competició internacional del congrés de robòtica ICRA 2026

Pau Montagut i Mario García obtenen el primer lloc en la competició internacional del congrés de robòtica ICRA 2026 / UJI

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Ramón Pérez

Castellón

Els estudiants del Grau en Intel·ligència Robòtica de la Universitat Jaume I Pau Montagut Bofi i Mario García Blasco han aconseguit el primer lloc en la competició internacional del taller From Data to Decisions: VLA Pipelines for Real Robots, una jornada especialitzada celebrada dins de la International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2026), la conferència mundial més important de robòtica, que enguany s'ha celebrat a Viena de l'1 al 5 de juny.

En el taller, que tractava sobre com portar els models d'intel·ligència artificial més recents a robots físics reals i no sols a simulacions d'ordinador, els estudiants de l'UJI es van enfrontar a 36 equips procedents d'universitats i centres d'investigació de tot el món.

El repte del taller consistia a ensenyar el robot Toyota HSR, una plataforma dissenyada per Toyota per a assistir a persones majors o amb mobilitat reduïda en el seu dia a dia, a completar tasques domèstiques. Aquest tipus de problema es denomina embodiment mismatch, és a dir, el model s'ha entrenat pensant en una mena de robot però es demana que funcione en un altre completament distint. A més, el robot HSR és especialment difícil de controlar, ja que combina un total d'onze peces mòbils que el programa ha de coordinar al mateix temps. Per a això, l'equip de l'UJI va triar i va comparar dos models distints d'intel·ligència artificial i va participar en diverses rondes oficials d'avaluació realitzades sobre el robot físic.

Els estudiants de l'UJI han desenvolupat aquest projecte durant una estada d'Erasmus+ Pràctiques a Viena en el laboratori Vision for Robotics (V4R) de la Technische Universität Wien, un dels grups europeus de referència en visió per computador aplicada a robots de servei. El resultat obtingut pel seu treball adquireix especial rellevància en tractar-se d'estudiants d'últim curs de grau que han competit contra equips integrats majoritàriament per personal investigador especialitzat.

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L'article fruit d'aquest treball, Per-Group Error, Not Total MSE: Fine-Tuning Vision-Language-Action Models for 11-DoF Mobile Manipulation, signat juntament amb la doctoranda Tessa Pulli i el professor Markus Vincze, tots dos del V4R, també va ser acceptat com a pòster i ha sigut guardonat amb el best poster award en el primer Toyota Global HR Fòrum, organitzat per Toyota Motor Corporation dins de l’ICRA 2026.

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