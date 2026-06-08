L’Institut Valencià de Cultura encara les semifinals i la final del Torneig de Dramatúrgia Valenciana: quins autors han 'sobreviscut`?
El Teatre Rialto de València acollirà els dies 9, 11 i 18 de juny la recta final del certamen que enguany arriba a la seua desena edició
L’Institut Valencià de Cultura afronta la fase decisiva del Torneig de Dramatúrgia Valenciana, una cita que arriba enguany a la seua desena edició i que tornarà a convertir el Teatre Rialto de València en un particular ring escènic. Després de les eliminatòries de quarts de final, quatre dramaturgs i dramaturgues continuen en competició: Josi Alvarado, Mage Arnal, Alberto Martín de Miguel i Marta Chust.
Les semifinals del Torneig de Dramatúrgia Valenciana se celebraran els dies 9 i 11 de juny, mentre que la gran final tindrà lloc el 18 de juny, també al Teatre Rialto. El públic assistent serà, una vegada més, qui decidirà amb els seus vots quines propostes avancen i qui aconsegueix el cinturó de campió o campiona d’aquesta edició.
Quatre veus valencianes en la recta final del torneig
El certamen va començar el passat 30 de maig amb huit autors i autores procedents de Castelló, València i Alacant. Després dels enfrontaments de quarts de final, només quatre noms continuen aspirant al títol: Josi Alvarado, Mage Arnal, Alberto Martín de Miguel i Marta Chust.
En aquesta nova fase, els semifinalistes tornaran a competir per parelles amb textos inèdits de trenta minuts. Les peces seran interpretades per dos actors o actrius professionals diferents dels que van participar en la fase anterior, un element que aporta noves lectures escèniques i manté viva la tensió del format.
El Teatre Rialto, escenari de les semifinals i la final
El Teatre Rialto de València serà l’epicentre d’aquesta recta final. Les semifinals es disputaran els dies 9 i 11 de juny, i els guanyadors de cada sessió es veuran les cares en la gran final del 18 de juny.
La final comptarà amb l’actriu Pilar Martínez com a mestra de cerimònies, encarregada de conduir una vetlada en què la paraula, la interpretació i la resposta del públic seran determinants.
El públic decideix el cinturó de la desena edició
Una de les claus del Torneig de Dramatúrgia Valenciana és la participació directa dels espectadors. El públic no és només testimoni de les lectures dramatitzades, sinó que també té la responsabilitat d’escollir, mitjançant votació, les propostes que passen de ronda.
La persona guanyadora d’aquesta desena edició se sumarà a una llista de noms destacats de la dramatúrgia valenciana contemporània, formada per Juli Disla, Mafalda Bellido, Adrián Novella, Borja López Collado, Sergio Serrano, Amparo Vayá, Marcos Luís Hernando, Merxe Aguilar i Tomás Verdú, vencedors de les edicions anteriors.
Un format per a impulsar la dramatúrgia valenciana
El Torneig de Dramatúrgia Valenciana reuneix cada any autores i autors de la Comunitat Valenciana en un format de competició teatral basat en la lectura dramatitzada de textos inèdits. La iniciativa contribueix a donar visibilitat a la creació escènica valenciana i al treball d’actors i actrius del territori.
El projecte va nàixer dins del festival Temporada Alta de Girona, impulsat pel dramaturg Jordi Casanovas, i des de 2016 se celebra també a la Comunitat Valenciana. Al llarg d’aquests anys, el torneig s’ha consolidat com una plataforma per a descobrir noves veus, acostar la dramatúrgia al públic i reivindicar el teatre com un espai viu de participació cultural.
Entrades per al Torneig de Dramatúrgia Valenciana
Les entrades per a les semifinals i la final del Torneig de Dramatúrgia Valenciana es poden adquirir a les taquilles dels teatres Principal i Rialto, així com a través de la pàgina web de l’Institut Valencià de Cultura.
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