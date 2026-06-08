‘Les mans de Lluís’ fan créixer la consciència verda a Benicàssim
La iniciativa ciutadana, impulsada pel jove Lluís Pérez, mobilitza ja 80 persones i retira més de 300 quilos de residus en només tres hores de neteja al municipi
La següent acció serà a la platja del Voramar el pròxim diumenge 21 de juny
Hi ha iniciatives que naixen quasi en silenci i acaben despertant alguna acció molt més gran. Això és precisament el que està passant amb Les mans de Lluís, el moviment ciutadà impulsat pel jove Lluís Pérez que, en només uns mesos, ha aconseguit reunir desenes de persones amb un objectiu tan senzill com necessari: retirar residus de l’entorn natural de Benicàssim abans que acaben al mar.
Sense partits polítics, sense associacions i sense cap suport institucional oficial darrere, aquesta iniciativa continua creixent gràcies únicament al voluntariat i al boca-orella. Persones anònimes que decideixen dedicar una hora del seu diumenge a arreplegar allò que altres abandonen en barrancs, descampats o platges.
Acció
L’última acció va tindre lloc el passat diumenge 24 de maig en un descampat de la zona del Voramar. Durant només una hora, dotze voluntaris van aconseguir retirar prop de 100 quilos de residus, principalment vidre, envasos i una gran quantitat de tovalloletes humides, un dels residus més habituals i contaminants que acaben arribant al Mediterrani.
La jornada va tornar a demostrar la força d’un moviment que no para de sumar mans. De fet, des que es van iniciar les quedades oficials, Les mans de Lluís ja ha mobilitzat prop de 80 persones i ha retirat més de 300 quilos de fem en només tres accions col·lectives desenvolupades a Benicàssim durant l’últim any.
Una hora que canvia molt
Dues de les quedades s’han celebrat fins ara en l’entorn de l’institut i una tercera en el Voramar. Però el projecte va molt més enllà d’una simple recollida de residus. Les trobades s’han convertit també en un punt de connexió entre persones amb sensibilitat mediambiental i estima pel municipi. «Com més mans, més es recull», resumeix Lluís Pérez, que insisteix que el vertader objectiu és conscienciar i demostrar que qualsevol persona pot contribuir a millorar el seu entorn més pròxim realitzant gestos xicotets però constants.
El lema del moviment, Benicàssim respira més neta, resumeix precisament aquesta filosofia. Una frase senzilla, directa i cada vegada més recognoscible, que connecta amb una realitat evident: el municipi respira millor quan barrancs, descampats, camins i platges queden lliures de residus.
Molts d’aquests residus, especialment plàstics i tovalloletes, acaben sent arrossegats fins al mar quan arriben episodis de fortes pluges o temporals, convertint-se en un problema mediambiental molt més gran.
Origen
L’origen de Les mans de Lluís va començar quasi com un repte personal vinculat a les xarxes socials. Lluís, que treballa com a massatgista, va decidir aprofitar les seues caminades i el contacte constant amb la natura per arreplegar plàstics, burilles i altres residus abandonats.
Aquella acció individual va començar a despertar interés entre altres persones fins al punt de transformar-se en un moviment col·lectiu que ja ha celebrat tres quedades oficials i que continua ampliant el seu impacte setmana rere setmana.
La iniciativa manté, a més, una filosofia molt clara: actuar sense confrontació, sense assenyalar ningú i sense convertir la neteja en un debat polític. Lluís Pérez insisteix que darrere del projecte no existeix cap interés polític ni cap vinculació amb sigles o col·lectius concrets, sinó únicament persones que estimen Benicàssim i volen deixar-lo més net.
Al mateix temps, el moviment també posa damunt la taula una necessitat evident. Tot i el creixement de la iniciativa i la implicació ciutadana aconseguida en només uns mesos, el grup considera que falta més suport i ajuda perquè aquestes accions puguen arribar a més espais del municipi i comptar amb més recursos.
Pròxima quedada
El projecte ja prepara la seua pròxima acció ciutadana. La nova quedada tindrà lloc el pròxim diumenge 21 de juny a partir de les 19.00 hores a la platja del Voramar, una convocatòria amb la qual el grup espera continuar ampliant la participació coincidint amb l’inici de l’estiu i l’augment de visitants a la costa.
L’objectiu continua sent el mateix: evitar que els residus acaben al mar i demostrar que, amb implicació ciutadana, Benicàssim pot respirar més neta.
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