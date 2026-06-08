Nules serà la seu d’un congrés internacional sobre alta capacitat
Es desenvoluparà els dies 26, 27 i 28 de febrer baix el lema Promoure el talent: implicació per a l'avanç social i la innovació
Nules acollirà un congrés internacional de referència dedicat al desenvolupament del talent i l’alta capacitat que reunirà a algunes de les figures més influents del panorama mundial en aquest àmbit.
Baix el títol Promoure el talent: implicació per a l'avanç social i la innovació, tindrà lloc al municipi els dies 26, 27 i 28 de febrer de 2027 aquesta trobada que comptarà amb ponents destacats com ara el Dr. Joseph S. Renzulli i la Dra. Sally M. Reis de la Universitat de Connecticut dels EEUU, tots dos figures clau al desenvolupament de models internacionals de referència sobre talent, així com amb el Dr. Javier Tourón, un dels principals impulsors i experts en aquest camp a Espanya, qui a més serà el president del Comitè Científic del congrés.
L’alcalde de Nules, David García, ha estat l’encarregat de presentar hui aquest esdeveniment tan important per al municipi, “i que va a tindre un impacte enorme a la societat, es tracta d’un projecte en el que portem molt de temps treballant”.
A més, García ha avançat que aquest congrés comptarà també amb importants col•laboradors i patrocinadors, i ha destacat la participació de l’Ajuntament de Nules, la UNED i la Universitat CEU-Cardenal Herrera.
Amb tot, s’ha habilitat una pàgina web https://congresoaltacapacidad.com on es poden fer les corresponents inscripcions, donat que hi ha places limitades, i on es publicarà la programació completa i la resta de ponents participants.
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