Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ataque perroParque acuáticoErrores ortográficosMuerte menor AlmassoraCierre catedral almuerzo CastellónVisionario pistacho CastellónColas en Action
instagramlinkedin

Nules serà la seu d’un congrés internacional sobre alta capacitat

Es desenvoluparà els dies 26, 27 i 28 de febrer baix el lema Promoure el talent: implicació per a l'avanç social i la innovació

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Nules.

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Nules. / MEDITERRÁNEO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Nules acollirà un congrés internacional de referència dedicat al desenvolupament del talent i l’alta capacitat que reunirà a algunes de les figures més influents del panorama mundial en aquest àmbit.

Baix el títol Promoure el talent: implicació per a l'avanç social i la innovació, tindrà lloc al municipi els dies 26, 27 i 28 de febrer de 2027 aquesta trobada que comptarà amb ponents destacats com ara el Dr. Joseph S. Renzulli i la Dra. Sally M. Reis de la Universitat de Connecticut dels EEUU, tots dos figures clau al desenvolupament de models internacionals de referència sobre talent, així com amb el Dr. Javier Tourón, un dels principals impulsors i experts en aquest camp a Espanya, qui a més serà el president del Comitè Científic del congrés.

L’alcalde de Nules, David García, ha estat l’encarregat de presentar hui aquest esdeveniment tan important per al municipi, “i que va a tindre un impacte enorme a la societat, es tracta d’un projecte en el que portem molt de temps treballant”.

A més, García ha avançat que aquest congrés comptarà també amb importants col•laboradors i patrocinadors, i ha destacat la participació de l’Ajuntament de Nules, la UNED i la Universitat CEU-Cardenal Herrera.

Noticias relacionadas y más

Amb tot, s’ha habilitat una pàgina web https://congresoaltacapacidad.com on es poden fer les corresponents inscripcions, donat que hi ha places limitades, i on es publicarà la programació completa i la resta de ponents participants.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents