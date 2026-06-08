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GESTIÓ MUNICIPAL

El PP de Vila-real urgeix a l'alcalde Benlloch a prioritzar el pagament del deute als proveïdors

El líder dels populars, Adrián Casabó, assegura lamentar que "PSOE i Compromís venguen com un assoliment el pagament d'un milió que arriba un any tard"

El portaveu del PP a Vila-real, Adrián Casabó (a l'esquerra de la imatge), reclama novament a l'equip de govern que pague el deute als proveïdors municipals.

El portaveu del PP a Vila-real, Adrián Casabó (a l'esquerra de la imatge), reclama novament a l'equip de govern que pague el deute als proveïdors municipals. / Mediterráneo

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Concha Marcos

Vila-real

El portaveu del PP a l'Ajuntament de Vila-real, Adrián Casabó, exigeix a l'alcalde, José Benlloch, “màxima celeritat per a fer front al deute de prop de 7 milions d'euros que l'Ajuntament manté encara amb els proveïdors".

El líder dels populars assenyala que “al gener ens van vendre un pla de xoc per a abonar com més prompte millor els més de 8 milions d'euros en factures pendents a proveïdors. No obstant això, mig any després encara queden per pagar prop de 7 milions d'euros, la qual cosa situa moltes empreses que treballen per a l'Ajuntament en una situació molt delicada”.

Vila-real abona el primer millón de euros de los 8,2 que adeuda a los proveedores

A més, Casabó critica que l'equip de govern "presente com un assoliment el pagament d'1 milió d'euros en factures pendents del 2025 i anteriors, quan és la mostra més evident del caos en la gestió econòmica de Benlloch al capdavant de l'Ajuntament”. “PSOE i Compromís han provocat que autònoms i empreses de Vila-real ja no vulguen treballar per a l'Ajuntament de la seua ciutat, perquè el caos en la gestió econòmica els asfixia i genera una enorme incertesa”, conclou.

Reclamacions

Alhora, Casabó recorda que l'alcalde Benlloch "continua ocultant l'impacte real que pot tindre aquesta situació sobre les arques municipals". I afirma que, “al deute pendent amb proveïdors, cal sumar les reclamacions per interessos de demora que moltes empreses ja han presentat a conseqüència dels continus retards en els pagaments".

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Un cost afegit que, afig el portaveu del grup municipal del PP, "acabaran assumint tots els veïns de Vila-real i que és conseqüència directa de la nefasta gestió econòmica de l'equip de govern”.

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