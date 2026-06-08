LLENGUA I INTEGRACIÓ
Vila-real tanca una nova edició del Voluntariat pel Valencià amb 22 parelles lingüístiques
La iniciativa reforça els vincles personals dels participants i facilita l’aprenentatge de la llengua a través de trobades pràctiques i pròximes
L’Ajuntament de Vila-real, Escola Valenciana i l’Associació Cultural Socarrats han celebrat aquest dilluns l’acte de cloenda d’una nova edició del programa Voluntariat pel Valencià, una iniciativa que fomenta l’ús social de la llengua i facilita espais de conversa entre persones valencianoparlants i aprenents. Completades les 10 sessions de trobades lingüístiques previstes, la campanya arriba a la seua fi després de diversos mesos d’intercanvi, aprenentatge i convivència. En aquesta edició han participat un total de 22 parelles lingüístiques, 18 de manera presencial i quatre en format virtual.
L’acte de cloenda, celebrat a les instal·lacions de la Fundació Caixa Rural Vila-real, ha servit per a reconéixer la implicació de totes les persones participants amb el lliurament dels diplomes acreditatius. A més, diverses parelles han compartit les seues experiències i vivències durant el programa, destacant tant els avanços en l’aprenentatge de la llengua com els vincles personals establerts al llarg de les trobades.
El Voluntariat pel Valencià celebra 20 anys a Vila-real amb 20 noves parelles lingüístiques
El programa, coordinat conjuntament per Escola Valenciana, representada per la coordinadora del Voluntariat pel Valencià, Xon Domènech; l’Ajuntament de Vila-real, mitjançant la Regidoria de Normalització Lingüística encapçalada per Santi Cortells, i l’Associació Cultural Socarrats, representada per Mari Carmen Pesudo, va iniciar aquesta edició el passat 23 de març amb la presentació de les parelles lingüístiques a la Biblioteca Universitària del Coneixement.
Activitats complementàries
Durant aquests mesos, les persones participants també han pres part en activitats complementàries, com ara la presentació del llibre Tasta el món en valencià!, celebrada el 14 d’abril, una publicació que recull històries i sabors de la gastronomia internacional i que compta amb la col·laboració de tres aprenents del Voluntariat pel Valencià de Vila-real de l’edició anterior.
El regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells, ha valorat molt positivament els resultats de la campanya i ha destacat que «el Voluntariat pel Valencià és una de les iniciatives més efectives per a crear espais reals d’ús de la llengua i afavorir que les persones que volen aprendre valencià puguen fer-ho amb confiança i naturalitat». Cortells ha agraït la implicació de totes les persones voluntàries i aprenents, així com la col·laboració d’Escola Valenciana i de l’Associació Cultural Socarrats.
La jornada ha conclòs amb una fotografia de grup de totes les parelles participants i una visita cultural pel centre de Vila-real, com a colofó d’una edició que torna a demostrar la capacitat del Voluntariat pel Valencià per a impulsar l’aprenentatge de la llengua i fomentar les relacions entre persones de procedències diverses a través de la conversa en valencià.
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