Castelló es prepara per a rodar: aquests són els cinc municipis que seran escenari de cinema
Inés García, Raúl Serrano i altres directors rodaran cinc curtmetratges inspirats en els paisatges i l'atmosfera de les localitats seleccionades
La província de Castelló tornarà a mirar-se a través d’una càmera. La nova edició de Cortometrando ja està en marxa i promet convertir el territori en un gran plató a l’aire lliure, on el patrimoni, els paisatges i la vida dels pobles es transformaran en històries de cinema.
La XIV edició del Festival de Curtmetratges Cortometrando, impulsada per la Diputació de Castelló, torna amb la mateixa fórmula que l’ha convertit en una cita consolidada del calendari cultural: portar el cinema als municipis, donar visibilitat al seu encant i utilitzar la ficció com una eina de promoció turística i dinamització local.
Els cinc municipis triats enguany són Alcalà de Xivert, Barracas, Moncofa, Morella i Traiguera. Cinc escenaris diferents, entre costa i interior, que es convertiran durant els pròxims rodatges en protagonistes d’històries úniques.
El cinema com a aparador dels pobles de Castelló
La presentació de Cortometrando 2026 ha tingut lloc en l’ECO Les Aules de la Diputació Provincial de Castelló, on s’ha posat en valor el paper del festival com a projecte cultural, turístic i territorial.
El diputat de Cultura, Alejandro Clausell, ha destacat que aquest certamen ha permés durant els últims tretze anys «reivindicar i difondre l’impressionant patrimoni natural, cultural, arquitectònic i històric de la província», convertint els municipis participants en «autèntics escenaris de cinema».
La iniciativa no sols busca gravar curtmetratges. També pretén generar una mirada nova sobre els pobles de Castelló, descobrir racons amb potencial cinematogràfic i acostar el sector audiovisual a municipis que, a través de Cortometrando, guanyen projecció més enllà del seu entorn habitual.
Cinc curtmetratges per a cinc escenaris de la província
En aquesta edició, cada municipi acollirà el rodatge d’un curtmetratge. La directora Inés García rodarà Entre sábanas blancas a Traiguera; Raúl Serrano dirigirà 0077 a Moncofa; Marta Capella filmarà La Llave a Barracas; Carlos Granell gravarà El hombre afable a Alcalà de Xivert; i Andreu López portarà Cenizas de ayer a Morella.
Amb aquests treballs, Cortometrando tornarà a connectar talent audiovisual i territori. Cada equip tindrà l’oportunitat de construir una història pròpia a partir dels paisatges, carrers, edificis i atmosferes de cada localitat.
«Alcalà de Xivert, Barracas, Moncofa, Morella i Traiguera es convertiran en protagonistes d’històries úniques que després arribaran a milers de persones», ha assenyalat Clausell durant la presentació.
Un mapa cinematogràfic que continua creixent
Des del seu naixement, Cortometrando ha anat teixint un autèntic mapa cinematogràfic de la província de Castelló. Fins ara, 80 dels 135 municipis castellonencs ja han acollit el rodatge d’un curtmetratge dins del festival.
Amb la incorporació dels cinc municipis seleccionats en aquesta catorzena edició, el projecte reforça la seua presència territorial i confirma la seua capacitat per a unir cultura, patrimoni i promoció local.
Clausell ha remarcat que festivals com Cortometrando contribueixen a «generar oportunitats, despertar nous aficionats i fomentar el desenvolupament dels municipis protagonistes». A més, ha subratllat que aquest tipus d’iniciatives posicionen la província com a «epicentre cultural» i afavoreixen l’activitat econòmica en els pobles.
Castelló, una província de cine
La nova edició de Cortometrando arriba amb la voluntat de continuar mostrant que Castelló és molt més que un escenari: és també una font d’històries, memòria i identitat. Els seus pobles es converteixen en localitzacions, però també en personatges que aporten autenticitat a cada producció.
El diputat de Cultura ha felicitat els directors i directores participants per portar el seu «talent i la seua visió cinematogràfica» a la província, i ha desitjat que aquesta edició servisca com a «tribut a l’excel·lència del cinema i al carinyo pels nostres pobles».
Així mateix, ha agraït la implicació dels alcaldes, del director artístic Sergi González i de totes les persones que fan possible que Cortometrando continue sent un dels esdeveniments més reconeguts del sector cinematogràfic i audiovisual castellonenc.
Amb les claquetes ja preparades, Castelló torna a rodar. I aquesta vegada, cinc municipis tindran l’oportunitat de demostrar que qualsevol carrer, plaça, paisatge o façana pot convertir-se en una escena memorable.
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