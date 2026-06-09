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Grua municipal i fonts ornamentals, els primers contractes desbloquejats amb l'activació del pressupost de Vila-real de 2026

Els dos serveis ja tenen consignats i a disposició de l’executiu municipal els 490.000 i 139.000 euros que, respectivament, es requerien per a adjudicar-los

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Josep Carda

Vila-real

El de la grua municipal i el del manteniment de les fonts ornamentals municipals existents a Vila-real són els dos primers contractes que s'han adjudicat amb l'entrada en vigor, dilluns passat, del pressupost municipal del 2026. Com en altres casos, tots dos serveis estaven a l'espera que es posaren en marxa els comptes de l'actual exercici, en els quals s'habiliten les quantitats econòmiques fixades en ambdós casos.

En qualsevol cas, els dos serveis venien prestant-se igualment, a l'espera de poder adjudicar els nous contractes que, novament, han recaigut en les dues mercantils que ja venen assumint els treballs en els últims anys: Grúas Tomás i Facsa, respectivament.

La entrada en vigor del presupuesto de Vila-real para el 2026 desbloquea 7,5 millones en contratos y servicios clave

D'aquesta manera, comencen a desbloquejar-se les diferents contractacions i intervencions que, com va publicar Mediterráneo en la seua edició de dimarts passat, sumen 7,5 milions d'euros. En aquests dos serveis ara adjudicats, la inversió prevista per a enguany i consignada és d'uns 630.000 euros; en concret, una mica més de 490.000 euros per a les labors de retirada, depòsit i custòdia de vehicles en les vies públiques del terme municipal de Vila-real, així com la gestió dels vehicles al final de la seua vida útil que es troben en situació d'abandó dins del depòsit municipal; i altres 139.000 euros per a les tasques de manteniment, conservació i reparació de fonts ornamentals en domini públic local.

Assignacions econòmiques

Així mateix, i com va avançar aquest rotatiu, l'activació dels comptes municipals del 2026, sis mesos després d'iniciar-se l'exercici, suposa la possibilitat real de fer efectives les assignacions econòmiques d'importants contractes, com els de neteja viària, amb 2,3 milions d'euros; jardineria, amb 1,7 milions; o el subministrament elèctric de l'enllumenat públic i de la llum que es consumeix en edificis i recintes municipals, per un import d'1,8 milions.

D'altra banda, també es dona via lliure als 877.000 euros que es preveuen invertir per a instal·lar un filtre de carbó actiu en el pou municipal de Curt de Carinyena, com ja s'ha fet en els de la Bassa del Poble i del Pou d'Amorós, amb l'objectiu d'augmentar al màxim la qualitat de l'aigua.

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També es dona via lliure als 237.000 euros que es requereixen per a escometre el nou projecte contra les inundacions de l'accés a la zona residencial de Molí Nou, a través del carrer Riu. Aquesta actuació contempla, com va informar aquest rotatiu el passat 11 de març, la construcció d'un tanc de tempestes que arreplegue i drene l'aigua de pluja, després que un estudi de l'empresa adjudicatària alertara del risc d'enderrocament de cases de la zona si s'escometia la perforació per a instal·lar una canonada fins a la Séquia Major, que discorre paral·lela al llit del riu Millars.

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