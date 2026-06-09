Rakhmàninov, Mahler i Anna Fedorova: la gran cita final de l’Auditori de Castelló
L'espai depenent de l'Institut Valencià de Cultura clausura la seua temporada el 14 de juny, a les 19.30 hores, amb el retorn d'ADDA·Simfònica Alacant
L’Auditori de Castelló, espai propi de l’Institut Valencià de Cultura, acomiada esta setmana la seua temporada amb una de les cites destacades del calendari simfònic: el retorn d’ADDA·Simfònica Alacant, una formació que ha consolidat una projecció internacional creixent i que arribarà a la capital de la Plana amb un programa de gran intensitat expressiva.
El concert tindrà lloc el diumenge 14 de juny, a les 19.30 hores, dins de l’abonament de l’Auditori. Sota el títol Un viatge existencial, la proposta reunirà dos grans noms del repertori romàntic i postromàntic: Serguei Rakhmàninov i Gustav Mahler. El programa inclou la Rapsòdia sobre un tema de Paganini, una de les partitures més brillants i populars de Rakhmàninov, i la Simfonia núm. 1 en re major, Tità, obra amb què Mahler va obrir un univers simfònic nou, expansiu i ple de contrastos.
Anna Fedorova, una solista amb projecció global
La vetlada comptarà amb la participació d’Anna Fedorova, pianista d’origen ucraïnés i trajectòria internacional que ha actuat en escenaris com el Concertgebouw d’Amsterdam, el Carnegie Hall i el Lincoln Center de Nova York, el Palau de la Música de Barcelona, la Tonhalle de Zuric, el Théâtre des Champs-Élysées de París, el Bunka Kaikan de Tòquio o el Royal Albert Hall de Londres.
Fedorova és una de les intèrprets que millor ha sabut connectar el gran repertori clàssic amb les audiències digitals. La seua interpretació en directe del Concert per a piano núm. 2 de Rakhmàninov acumula desenes de milions de visualitzacions en YouTube, una fita poc habitual en l’àmbit de la música clàssica i que ha convertit la pianista en una referència per a nous públics.
La seua presència a Castelló reforça l’atractiu d’un programa en què el piano no és només instrument solista, sinó també veu narrativa. En la ‘Rapsòdia sobre un tema de Paganini’, Fedorova haurà de transitar entre el virtuosisme, la ironia, la tensió dramàtica i alguns dels moments més lírics del catàleg de Rachmaninov.
Josep Vicent i el so d’ADDA·Simfònica
La direcció estarà a càrrec de Josep Vicent, director titular i ànima artística d’ADDA·Simfònica Alacant. Vicent ha desenvolupat una carrera marcada per la versatilitat, la connexió amb la creació contemporània i una clara voluntat d’obrir la música simfònica a nous formats i sensibilitats.
Amb ADDA·Simfònica, el director alacantí ha aconseguit situar la formació en un espai de visibilitat estatal i internacional. L’orquestra ha sigut doblement premiada per l’Acadèmia de la Música d’Espanya i ha rebut nominacions als premis GRAMMY i Latin GRAMMY, reconeixements que han reforçat el perfil d’un projecte encara jove però amb una identitat sonora molt definida.
A Castelló, eixa identitat es posarà al servici d’un repertori exigent. La Tità de Mahler és una simfonia de dimensions narratives, plena d’evocacions de la natura, marxes, cançons populars transformades i esclats orquestrals. És una obra que parla del pas de la innocència al conflicte, de la llum a l’abisme i de la recerca d’un sentit vital, una idea que connecta directament amb el títol del programa.
Una cloenda simfònica de gran format
El concert funcionarà com a tancament simbòlic de temporada i, alhora, com una invitació a mirar cap a la música simfònica des d’una perspectiva contemporània. La combinació d’una pianista amb gran presència internacional, un director vinculat a la renovació del llenguatge orquestral i un programa de forta càrrega emocional dona a la cita una dimensió que va més enllà del final de curs musical.
Amb Rachmaninov, el públic trobarà el magnetisme del piano romàntic portat al límit de la imaginació. Amb Mahler, l’Auditori s’endinsarà en una arquitectura sonora monumental, capaç de convertir la simfonia en relat interior. I amb ADDA·Simfònica Alacant, Castelló rebrà una de les formacions valencianes amb més projecció dels últims anys.
Les entrades per al concert tenen preus entre 10 i 20 euros i la informació completa està disponible a través dels canals habituals de l’Institut Valencià de Cultura.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una de las catedrales del almuerzo de la provincia de Castellón se traspasa
- Blas Agut, el visionario del pistacho en el interior de Castellón
- Duelo en Almassora por Ayoub, el menor ahogado en la playa del Pla de la Torre
- El parque acuático del interior de Castellón que combina toboganes, piscinas y naturaleza ya tiene fecha de apertura
- Un profesor corrector de Selectividad de Castellón denuncia errores ortográficos en los redactados oficiales: 'No tengo fuerza moral para quitarles nota
- Novedades en los centros comerciales de Castellón: las dos últimas aperturas
- Multitudinario minuto de silencio en Almassora en memoria de Ayoub, el adolescente ahogado en la playa
- El Villarreal presenta la equipación para la temporada 2026/2027 con una importante novedad