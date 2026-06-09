Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ataque perroParque acuáticoAperturas en CastellóPodcast CD CastellónCierre catedral almuerzo CastellónVisionario pistacho CastellónColas en Action
instagramlinkedin

Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor

Les arts marcials suaus, com el tai-txi, poden ajudar les persones de més de 55 anys a millorar l’equilibri, la força i el benestar mental

Harvard recomana una alternativa a caminar per envellir amb més salut.

Harvard recomana una alternativa a caminar per envellir amb més salut. / Pixabay

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Bruna Segura

Fer activitat física és imprescindible per arribar a l’edat madura amb una bona qualitat de vida. Durant anys, caminar ha estat l’exercici més recomanat per a les persones grans: és senzill, econòmic i accessible. Però cada vegada més experts apunten que hi ha altres pràctiques que poden oferir beneficis molt complets, sobretot a partir dels 55 anys.

Una de les opcions que destaca Harvard Medical School són les arts marcials suaus, com el tai-txi, l’aikido o el wing chun. Lluny de la imatge d’activitats intenses o agressives, aquestes disciplines es basen en moviments controlats, respiració profunda, coordinació i equilibri. Per això poden adaptar-se fàcilment a persones amb diferents nivells físics.

El secret d’un exercici suau però molt complet

El gran avantatge d’aquestes pràctiques és que treballen diverses capacitats alhora. Amb moviments lents i conscients, el cos guanya força, flexibilitat i estabilitat sense patir impactes forts a les articulacions. Això les converteix en una alternativa interessant per a persones que volen mantenir-se actives sense sotmetre el cos a esforços excessius.

El tai-txi és una de les disciplines més recomanades perquè ajuda a millorar l’equilibri i pot reduir el risc de caigudes, un dels principals problemes de salut en l’envelliment. També afavoreix la circulació i la consciència corporal. L’aikido, per la seva banda, potencia la mobilitat i la flexibilitat, mentre que el wing chun treballa els reflexos, la coordinació i la capacitat de reacció.

Aquests beneficis físics van acompanyats d’un impacte positiu en la ment. Practicar arts marcials suaus exigeix atenció, memòria i concentració, ja que cal seguir seqüències de moviments i controlar la respiració. Això pot ajudar a mantenir la ment activa i a reduir l’estrès del dia a dia.

A més, moltes classes es fan en grup, un aspecte especialment important en l’edat madura. Compartir una activitat regular amb altres persones pot millorar l’estat d’ànim, reforçar les relacions socials i contribuir a combatre la sensació de soledat.

Noticias relacionadas y más

En definitiva, tot i que caminar continua sent una opció saludable, les arts marcials suaus poden anar un pas més enllà. Incorporar disciplines com el tai-txi a la rutina setmanal pot ajudar a cuidar el cos, protegir les articulacions, entrenar l’equilibri i afavorir el benestar emocional. Una fórmula senzilla, progressiva i molt completa per envellir amb més autonomia i salut.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora: Hallan el cadáver del menor ahogado en la playa de Almassora
  2. Encuentran en la desembocadura del Millars el cuerpo del menor desaparecido en la playa de Almassora
  3. Horror en la Casa de la Beneficencia de Castelló: El trágico fin de Pasqualet
  4. Castellón vive un Corpus histórico junto al Papa León en Madrid
  5. El Papa bendice a un bebé de Castellón durante su visita a Madrid
  6. Del 'alto riesgo' a los elogios: la afición del Almería se rinde al ambiente de Castalia
  7. Las imágenes de los castellonenses en el histórico Corpus junto al Papa León en Madrid
  8. Directo Castellón-Almería: ¡once albinegro! Gere de lateral y Ronaldo en el centro del campo

La odisea de una mujer de Castellón llevada hasta juicio por presunto fraude: "La Seguridad Social y Mapfre la han hecho pasar por un sufrimiento innecesario, está destrozada"

La odisea de una mujer de Castellón llevada hasta juicio por presunto fraude: "La Seguridad Social y Mapfre la han hecho pasar por un sufrimiento innecesario, está destrozada"

Baloncesto | Toni Ten, o ver cómo se te escapa el ascenso a la Liga Endesa, dos años seguidos ¡en la prórroga!

Baloncesto | Toni Ten, o ver cómo se te escapa el ascenso a la Liga Endesa, dos años seguidos ¡en la prórroga!

Castellón registra la primera muerte de la temporada por el calor: el verano que viene

Castellón registra la primera muerte de la temporada por el calor: el verano que viene

Más allá de la crema solar: el decálogo definitivo para blindar la salud ante el calor

Más allá de la crema solar: el decálogo definitivo para blindar la salud ante el calor

La castellonense Arkadia Space llevará su sistema de propulsión verde a una misión del fabricante alemán ReflexAerospace

La castellonense Arkadia Space llevará su sistema de propulsión verde a una misión del fabricante alemán ReflexAerospace

Amaya Bernat, nº 8 de España, ha elegido hacer la residencia en el Hospital General de Castellón: "Tiene un servicio de farmacia puntero"

Amaya Bernat, nº 8 de España, ha elegido hacer la residencia en el Hospital General de Castellón: "Tiene un servicio de farmacia puntero"

La previa del Almería-Castellón | La ‘final’ antes de la final: Ganar o despertar del sueño del ascenso

La previa del Almería-Castellón | La ‘final’ antes de la final: Ganar o despertar del sueño del ascenso

Grua municipal i fonts ornamentals, els primers contractes desbloquejats amb l'activació del pressupost de Vila-real de 2026

Tracking Pixel Contents