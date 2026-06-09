EN EL DIA INTERNACIONAL DELS ARXIUS
Vila-real descobreix a la ciutadania els tresors ocults del seu Arxiu Municipal
Una jornada de portes obertes pel Dia Internacional dels Arxius permet a unes 60 persones conéixer els depòsits, documents històrics i patrimonials que conserva aquest servei municipal
L’Arxiu Municipal de Vila-real ha commemorat aquest dimarts el Dia Internacional dels Arxius amb una jornada de portes obertes que ha despertat un notable interés entre la ciutadania. Unes 60 persones s’han inscrit en les visites programades, prop d’una vintena en el torn de matí i unes 40 en el de vesprada, per a conéixer de primera mà la tasca que es desenvolupa en aquest servei municipal i descobrir alguns dels tresors documentals que custodia.
Durant aproximadament dues hores, el personal de l’Arxiu ha guiat els participants per les instal·lacions i ha explicat les peculiaritats que s'amaguen en aquest espai, les funcions que desenvolupa, els reptes als quals s’enfronta i la importància de preservar la memòria col·lectiva de Vila-real. Els assistents del torn d’aquest matí han tingut l’oportunitat de veure, tocar i fins i tot olorar alguns dels documents històrics que es conserven als depòsits municipals.
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La jornada inclou la visita a les dues exposicions actualment actives, un recorregut pels depòsits on es custodia pel patrimoni documental de Vila-real i un taller de reconeixement de llocs emblemàtics de la ciutat a partir de fotografies antigues, una activitat que ha posat a prova la memòria dels participants i ha afavorit l’intercanvi de records i experiències.
Noves perspectives de la història local
A més, l’Arxiu ha tret a la llum documents històrics, curiositats i troballes recents que continuen oferint noves perspectives sobre la història local. En la sessió matinal, l’arxiver municipal, Miguel Ramos, ha detallat que el document més antic de Vila-real conservat a l’Arxiu està datat l’any 1307 i correspon a un nomenament de sequiers. Ramos també ha mostrat fotografies de finals del segle XIX i inicis del XX; alguna pel·lícula afectada per la síndrome del vinagre, per la qual cosa desprén una olor peculiar, i alguna partitura del músic més internacional de la ciutat, Francesc Tàrrega. Alhora, també ha avançat que l’estudi i l’anàlisi del llegat documental relacionat amb el guitarrista vila-realenc constitueix actualment un dels principals projectes de recerca de l’Arxiu, amb resultats i troballes de gran interés.
Les visites han propiciat també un espai de diàleg amb la ciutadania, que ha pogut formular preguntes, compartir informació i conéixer de prop el treball tècnic que es desenvolupa diàriament per a conservar, catalogar i difondre el patrimoni documental municipal.
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La jornada ha comptat igualment amb la participació del regidor responsable de l’Arxiu Municipal, Santi Cortells, qui ha destacat la importància d’obrir aquest servei a la ciutadania. «L’Arxiu conserva una part fonamental de la nostra identitat col·lectiva. Tot allò que atresora ens ajuda a entendre qui som, d’on venim i com ha evolucionat Vila-real al llarg dels segles», ha assenyalat.
Valor divulgatiu
Cortells ha remarcat també el valor divulgatiu d’iniciatives com aquesta: «És important que la ciutadania conega el patrimoni documental que conservem i la tasca que realitza l’Arxiu. Les persones que hui han participat en les visites es converteixen també en ambaixadores d’aquest patrimoni, ajudant a difondre el seu valor i a conscienciar sobre la necessitat de preservar-lo per a les generacions futures».
Amb aquesta activitat, l’Arxiu Municipal de Vila-real se suma a la commemoració internacional d’una jornada que reivindica el paper essencial dels arxius com a garants de la memòria, la transparència, els drets de la ciutadania i la conservació del patrimoni documental.
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