Un poble de Castelló convertirà la seua pineda en una gran festa d’humor per a tota la família
Clown, humor visual, jocs d’aigua i foodtrucks protagonitzaran una jornada familiar a l’aire lliure amb més de nou hores d’activitats i espectacles
Un poble de Castelló es prepara per a viure una jornada plena de rialles, jocs i espectacles a l’aire lliure amb el naixement d’un nou festival familiar que vol convertir-se en una cita imprescindible per a menuts i adults.
La proposta reunirà clown, humor visual, zones de joc lliure, jocs d’aigua, foodtrucks i espais de descans en un entorn natural pensat per a gaudir sense presses. La jornada se celebrarà aquest 13 de juny, d'11.00 a 20.30 hores, amb més de nou hores d’activitat cultural i familiar.
El municipi que acollirà aquesta nova cita serà Benlloc, que estrenarà la primera edició del PIM! PAM! PUM! Festival Internacional d’Humor Familiar a la seua pineda municipal. L’espai es transformarà durant tot el dia en un recinte festiu on l’humor serà el gran protagonista.
Un festival per a riure en família
El PIM! PAM! PUM! naix amb la voluntat d’oferir una experiència diferent per a les famílies, combinant arts escèniques, joc i convivència. La pineda municipal de Benlloc es convertirà en un gran espai de trobada amb activitats per a totes les edats i una programació pensada perquè tant menuts com adults puguen gaudir de la jornada.
A més dels espectacles, el festival comptarà amb una zona refrescant amb jocs d’aigua, una zona de joc lliure, espais de descans sota els pins i una àrea de restauració amb foodtrucks.
Quatre espectacles de referència
La primera edició del festival presentarà quatre propostes escèniques de primer nivell vinculades al clown contemporani, l’humor visual i les arts de carrer.
La programació inclourà Frikis, de Mundo Costrini; Karma Letal, de Gonzalo Santamaría i Gilbertástico; Gold Edition, de Tornillo Clown; i Charlas de Azucarillo, de Las Couchers.
Totes les actuacions estaran coordinades per Abraham Azarte i Teatro Sobre Ruedas, que ajudaran a convertir la pineda en un escenari itinerant dedicat a l’humor familiar.
Una aposta per la cultura i l’oci familiar
Amb aquesta iniciativa, Benlloc reforça la seua aposta per la cultura de qualitat, l’oci familiar i la dinamització del municipi a través d’una proposta innovadora capaç d’atraure públic de tota la província.
El festival compta amb la col·laboració de la Diputació de Castelló i del Circuit Cultural Valencià de l’Institut Valencià de Cultura.
Informació pràctica
- Data: 13 de juny de 2026
- Horari: d’11.00 a 20.30 hores
- Lloc: pineda municipal de Benlloc
- Entrada: 5 euros
- Menors de 2 anys: entrada gratuïta
- Venda d’entrades: Ajuntament de Benlloc i taquilla el mateix dia fins a completar aforament
- Més informació: Ajuntament de Benlloc — 964 33 90 01
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