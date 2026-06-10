Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Problema vivienda CastellónCampaña menor muerto AlmassoraNico MelamedDesarticulan banda criminal CastellónPueblo Iñigo Pérez
instagramlinkedin

Un poble de Castelló convertirà la seua pineda en una gran festa d’humor per a tota la família

Clown, humor visual, jocs d’aigua i foodtrucks protagonitzaran una jornada familiar a l’aire lliure amb més de nou hores d’activitats i espectacles

Una de les propostes que es podrà gaudir en aquesta nova cita familiar serà 'Frikis', de Mundo Costrini.

Una de les propostes que es podrà gaudir en aquesta nova cita familiar serà 'Frikis', de Mundo Costrini. / MEDITERRÁNEO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Nico Cruz

Un poble de Castelló es prepara per a viure una jornada plena de rialles, jocs i espectacles a l’aire lliure amb el naixement d’un nou festival familiar que vol convertir-se en una cita imprescindible per a menuts i adults.

La proposta reunirà clown, humor visual, zones de joc lliure, jocs d’aigua, foodtrucks i espais de descans en un entorn natural pensat per a gaudir sense presses. La jornada se celebrarà aquest 13 de juny, d'11.00 a 20.30 hores, amb més de nou hores d’activitat cultural i familiar.

El municipi que acollirà aquesta nova cita serà Benlloc, que estrenarà la primera edició del PIM! PAM! PUM! Festival Internacional d’Humor Familiar a la seua pineda municipal. L’espai es transformarà durant tot el dia en un recinte festiu on l’humor serà el gran protagonista.

Un festival per a riure en família

El PIM! PAM! PUM! naix amb la voluntat d’oferir una experiència diferent per a les famílies, combinant arts escèniques, joc i convivència. La pineda municipal de Benlloc es convertirà en un gran espai de trobada amb activitats per a totes les edats i una programació pensada perquè tant menuts com adults puguen gaudir de la jornada.

Las Couchers presentaran el seu espectacle 'Charlas de azucarillo'.

Las Couchers presentaran el seu espectacle 'Charlas de azucarillo'. / MEDITERRÁNEO

A més dels espectacles, el festival comptarà amb una zona refrescant amb jocs d’aigua, una zona de joc lliure, espais de descans sota els pins i una àrea de restauració amb foodtrucks.

Quatre espectacles de referència

La primera edició del festival presentarà quatre propostes escèniques de primer nivell vinculades al clown contemporani, l’humor visual i les arts de carrer.

La programació inclourà Frikis, de Mundo Costrini; Karma Letal, de Gonzalo Santamaría i Gilbertástico; Gold Edition, de Tornillo Clown; i Charlas de Azucarillo, de Las Couchers.

Totes les actuacions estaran coordinades per Abraham Azarte i Teatro Sobre Ruedas, que ajudaran a convertir la pineda en un escenari itinerant dedicat a l’humor familiar.

Cartell del PIM! PAM! PUM!, Festival d'humor familiar de Benlloc.

Cartell del PIM! PAM! PUM!, Festival d'humor familiar de Benlloc. / MEDITERRÁNEO

Una aposta per la cultura i l’oci familiar

Amb aquesta iniciativa, Benlloc reforça la seua aposta per la cultura de qualitat, l’oci familiar i la dinamització del municipi a través d’una proposta innovadora capaç d’atraure públic de tota la província.

Noticias relacionadas y más

El festival compta amb la col·laboració de la Diputació de Castelló i del Circuit Cultural Valencià de l’Institut Valencià de Cultura.

Informació pràctica

  • Data: 13 de juny de 2026
  • Horari: d’11.00 a 20.30 hores
  • Lloc: pineda municipal de Benlloc
  • Entrada: 5 euros
  • Menors de 2 anys: entrada gratuïta
  • Venda d’entrades: Ajuntament de Benlloc i taquilla el mateix dia fins a completar aforament
  • Més informació: Ajuntament de Benlloc — 964 33 90 01

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents