De Romania al Marroc i l’Amèrica Llatina: el valencià uneix 30 nouvinguts a Vila-real
L'alumnat ha rebut el diploma acreditatiu per haver completat la formació del curs impulsar per la regidoria de Normalització Lingüística
La Regidoria de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Vila-real ha celebrat hui l'acte de cloenda del curs de valencià per a nouvinguts —nivells A1-A2— amb el lliurament de diplomes a l'alumnat participant. A l'acte han assistit el regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells; la presidenta de la Fundació Caixa Rural, Sonia Sánchez; el responsable del Centre Educatiu Latina, Iván Albuixech, i la professora del curs, Laura Llorens.
La formació, impartida des del passat mes de febrer els dilluns i dimecres de 9.30 a 11.30 hores, ha superat les expectatives inicials. Tot i que s'oferien 24 places, finalment han completat el curs 30 persones procedents de Romania, el Marroc, Argentina, Brasil, Colòmbia, Nicaragua, Perú, Veneçuela i també d'altres punts de l'Estat espanyol.
Els cursos de valencià de l'Ajuntament de Vila-real atrauen mig centenar de persones
La major part de l'alumnat obtindrà pròximament l'acreditació oficial del nivell A1 de valencià expedida per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià —JQCV—, fet que contribuirà a facilitar la seua integració social i laboral.
Interés creixent
El regidor de Normalització Lingüística, Santi Cortells, ha destacat que "l'èxit de participació demostra l'interés creixent que desperta l'aprenentatge del valencià entre les persones que arriben a la nostra ciutat". Cortells ha subratllat que "la llengua és una ferramenta fonamental d'inclusió, de convivència i de cohesió social, i cursos com aquest ajuden a construir una ciutat més oberta, integradora i participativa".
Els participants han valorat molt positivament la iniciativa, especialment la possibilitat de practicar el valencià de manera oral i de conéixer millor la realitat cultural i social del seu entorn. En aquest sentit, una part de l'alumnat també ha participat com a aprenent en el programa Voluntariat pel Valencià, ampliant així les oportunitats d'ús real de la llengua fora de l'aula.
Cortells ha agraït la implicació de la Fundació Caixa Rural, del Centre Educatiu Latina i del professorat, així com l'esforç de l'alumnat, i ha refermat el compromís municipal amb les polítiques de promoció lingüística i integració de les persones nouvingudes.
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