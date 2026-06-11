Jorge Gumbau rescata les cançons que Castelló guardava en la memòria
El cantaor de Betxí presentarà dins del cicle 'Arrels' el seu primer disc, 'Barreja', un projecte que recupera la tradició oral de la província
El pati del Museu d’Etnologia de Castelló acollirà aquest 12 de juny, a les 20.00 hores, l’actuació de Jorge Gumbau dins del cicle Arrels: Acústics al MetCas. El cantaor de Betxí presentarà en format pròxim i acústic Barreja, el seu primer treball discogràfic, un projecte que naix de la tradició oral dels pobles de Castelló i que convertix la memòria de la gent major en matèria viva d’escenari.
L’entrada serà gratuïta i el concert s’emmarca en la tercera edició d’un cicle que durant els mesos de juny i juliol torna a situar el Museu d’Etnologia com un espai de trobada entre la música local, el patrimoni i la creació contemporània. En eixe context, la proposta de Gumbau encaixa de manera natural: una actuació pensada per escoltar de prop cançons que han passat de veu en veu, de casa en casa i de festa en festa.
Un disc construït poble a poble
Barreja no és només un debut discogràfic. És també el resultat d’una faena de recerca que Jorge Gumbau va començar quan tenia 14 anys, recorrent pobles de les comarques de Castelló per entrevistar persones majors, enregistrar testimonis i recuperar melodies que, en molts casos, només continuaven vives en la memòria dels seus últims transmissors.
Jotes, fandangos, romanços, albaes, malaguenyes i cobles populars formen part d’un repertori que parla de places, de faena, de bureos, de saraus, de festes i d’alegries senzilles. El disc arreplega eixa diversitat sonora i emocional amb una mirada actual, però sense trencar el fil amb les fonts originals. Gumbau no tracta la tradició com una peça de museu, sinó com un llenguatge compartit que encara pot emocionar, fer riure i convocar comunitat.
El títol, Barreja, funciona quasi com una declaració d’intencions: una mescla de procedències, veus, records i formes de cantar que dibuixen un mapa sentimental de la música popular valenciana, amb una atenció especial a Betxí i a les comarques castellonenques.
De la transmissió oral als escenaris
La trajectòria de Jorge Gumbau s’ha consolidat en els últims anys com una de les propostes joves més vinculades a la recuperació del patrimoni musical valencià. Des de la seua primera actuació en 2020, el cantaor ha anat construint un camí que combina divulgació, investigació i directe, amb una voluntat clara: retornar al poble les cançons que el poble li ha transmés.
En Barreja, esta tasca pren forma discogràfica amb col·laboracions destacades com les de Pep Gimeno “Botifarra” i Noèlia Llorens “Titana”, dues veus essencials per entendre la vitalitat actual del cant tradicional valencià. Al costat d’elles, Gumbau suma complicitats musicals que donen cos a un repertori arrelat, fresc i comunicatiu.
Des de la presentació oficial del disc a Betxí, el passat octubre, el projecte ha rebut una notable acollida dins de l’àmbit de la música d’arrel. La seua presència en cites com la Fira Trovam o el Xàbia Folk, així com el seu pas previst pel Benitandús Fest i l’Aplec del Penyagolosa, confirmen l’interés creixent per una proposta que connecta memòria, joventut i territori.
Reconeixement de la crítica i del públic
La repercussió de Barreja també ha arribat a la crítica especialitzada. El treball ha sigut destacat entre els millors discos en català de 2025 per Enderrock i ha format part de les nominacions dels Premis Ovidi, un reconeixement que reforça el paper de Gumbau com una de les veus emergents de la música tradicional valenciana.
La importància del projecte, però, va més enllà dels guardons. El seu valor principal està en haver posat al centre les persones que han guardat estes cançons durant dècades sense pensar que estaven conservant un patrimoni col·lectiu. En cada peça hi ha una història, una manera de viure i una forma d’entendre la música com a celebració compartida.
Una nit per escoltar la tradició de prop
El concert del MetCas proposarà un recorregut per estes cançons recuperades amb el caràcter directe, popular i pròxim que definix el treball de Jorge Gumbau. En format acústic, el pati del Museu d’Etnologia es convertirà en un espai íntim on la veu, la paraula i l’humor popular dialogaran amb la memòria dels pobles.
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