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Devoció, tradició i solidaritat marquen la festa anual de la Joventut Antoniana de Vila-real

El repartiment de 1.500 panets beneïts, l’entrada de nous membres i la processó centren el dia gran de l’entitat en la festivitat en honor a Sant Antoni de Pàdua

La Joventut Antoniana de Vila-real celebra la seua festa anual

La Joventut Antoniana de Vila-real celebra la seua festa anual

Toni Losas

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Josep Carda

Vila-real

La comunitat antoniana de Vila-real ha viscut aquet dissabte el dia gran de la festa anual en honor a Sant Antoni de Pàdua, amb una concorreguda missa en la qual s'han repartir 1.500 panets beneïts entre els assistents. La celebració ha tornat a reunir els membres de la Joventut Antoniana, fidels, famílies i representants de la vida local en una jornada marcada per la tradició religiosa i pel caràcter social d’una entitat centenària que continua molt arrelada en la ciutat.

Com és habitual, la missa ha tingut dos moments especialment simbòlic, com són la benedicció i repartiment dels panets santantonians i la imposició de les medalles als nous membres de la Joventut Antoniana. En aquesta ocasió, una quinzena de persones s’han incorporat formalment a l’entitat i han vestit la medalla durant la celebració litúrgica, un gest que reforça el vincle amb aquest col·lectiu social i religiós.

Fotogaleria I Festa principal de la Joventut Antoniana de Vila-real

Fotogaleria I Festa principal de la Joventut Antoniana de Vila-real

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Fotogalería I Fiesta principal de la Joventut Antoniana de Vila-real / Toni Losas

El repartiment dels panets beneïts ha sigut un dels actes més esperats. Aquesta tradició, que any rere any congrega nombrosos devots, manté viu un costum molt vinculat a la festa antoniana i al sentiment de pertinença d’una comunitat que combina la celebració religiosa amb l’ajuda a les persones més vulnerables.

Atenció social

De fet, més enllà dels actes festius que formen part també de la idiosincràsia de la Joventut Antoniana de Vila-real, aquesta organització atén en l’actualitat al voltant de 70 famílies en situació de vulnerabilitat, una tasca assistencial que desenvolupa durant tot l’any. Aquesta dimensió solidària continua sent un dels fonaments de l’entitat, que va celebrar el seu centenari en 2017 i que manté intacta la seua vocació de servei a la ciutat.

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La imposició de les medalles als nous membres ha servit també per a remarcar la continuïtat generacional de la Joventut Antoniana. Formar part d’aquest col·lectiu suposa establir un vincle amb una tradició molt present en Vila-real i, alhora, amb una labor social que continua donant resposta a les necessitats de desenes de famílies de la ciutat.

D’altra banda, enguany la coincidència de la festivitat de Sant Antoni de Pàdua en dissabte s’ha traduït en la celebració de la processó en la mateixa jornada que la missa, una situació que es viu en poques ocasions, només quan el dia festiu cau en dissabte.

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Amb la celebració d’aquest dissabte, la comunitat antoniana torna a posar de manifest la força d’una festa que uneix devoció, identitat local i solidaritat. El repartiment dels panets i l’entrada de nous membres consoliden una cita que forma part del calendari sentimental de Vila-real i que continua sumant suports al voltant d’una entitat històrica.

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