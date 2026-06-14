Olivera Fest: el nou festival rural que vol sacsejar l’estiu musical de Castelló
La Plaça Major d'Els Ibarsos es convertirà el 25 de juliol en l’escenari de la primera edició d'una nova cita que naix amb entrada gratuïta, vocació de proximitat i una aposta decidida per la cultura als pobles d’interior.
Una olivera no creix de pressa. Necessita terra, temps i arrel. Amb eixa mateixa filosofia arriba l’Olivera Fest dels Ibarsos, una nova proposta cultural que vol començar sense grandiloqüència, però amb una idea clara: demostrar que la música independent també pot trobar el seu lloc fora dels circuits urbans i dels grans festivals.
La primera edició se celebrarà el 25 de juliol a la Plaça Major dels Ibarsos, a Castelló, amb les actuacions de Santi Campos a les 20.00 hores, Reina Vudú a les 21.30 i The Clitorians DJs a les 23.00. L’entrada serà gratuïta.
L’Ajuntament de la Serra d’en Galceran impulsa aquest projecte amb la voluntat d’obrir un espai propi per a la música emergent, els artistes de la província i el públic que busca propostes amb identitat. Segons explica Belinda Edo Tena, Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local del consistori de la Serra, la idea feia temps que rondava per l’àrea de cultura i desenvolupament local, però enguany ha pogut començar a materialitzar-se gràcies al programa Diputació a Escena.
«Els pobles xicotets també volem accedir a propostes culturals diferents i convertir-nos en escenaris on ocórreguen coses interessants», assenyala Edo. La frase concentra bona part de l’esperit de l’Olivera Fest: portar al poble allò que massa sovint queda reservat a les ciutats.
Un festival rural per a escoltar de prop
L’Olivera Fest no vol nàixer com un macrofestival ni jugar a semblar-ho. La proposta va en una altra direcció: menys volum, més sentit; menys aparador, més experiència. La seua força està en la proximitat, en l’entorn i en la possibilitat de viure la música en un espai quotidià, reconeixible i compartit.
«No busquem organitzar un macrofestival; al contrari, volem transmetre el valor de la proximitat, de l’entorn i de les experiències autèntiques», explica Belinda Edo. Eixa voluntat marca el caràcter d’una primera edició que serà modesta en quantitat, però no en qualitat ni en intenció.
El festival naix com un espai rural de música emergent, pensat perquè artistes que fan els seus primers passos, o músics amb una trajectòria allunyada dels circuits més comercials, puguen trobar un escenari alternatiu on compartir el seu treball i connectar amb el públic.
La idea també respon a una realitat coneguda: a Castelló existeix una escena musical viva, diversa i amb molts projectes propis, però bona part de l’activitat es concentra en sales, espais culturals i circuits urbans. Sales com El Terra o Because, o espais com L’Ovella Negra, han permés que molts grups mostren la seua música en directe. L’Olivera Fest planteja ara un moviment complementari: portar eixa energia també als pobles.
Els Ibarsos com a escenari
La Plaça Major dels Ibarsos no és només el lloc triat per als concerts. En un poble, la plaça té una càrrega simbòlica evident: és espai de trobada, de conversa, de festa i de memòria compartida. Convertir-la en escenari és una manera de reivindicar que la cultura no necessita grans infraestructures per a tindre presència, emoció i capacitat de convocatòria.
L’Olivera Fest vol aprofitar precisament eixe valor. La música no apareix desconnectada del territori, sinó integrada en ell. El festival busca que les persones que s’acosten als Ibarsos no només assistisquen a tres concerts, sinó que descobrisquen també el municipi, el seu entorn natural, la seua gastronomia, els seus allotjaments rurals i els recursos turístics de la zona.
Per a l’Ajuntament de la Serra d’en Galceran, la cultura pot actuar com una ferramenta de desenvolupament local. Un festival d’aquestes característiques pot donar vida al poble, atraure visitants, generar moviment econòmic i reforçar la imatge dels municipis d’interior com a espais capaços d’acollir propostes culturals amb personalitat pròpia.
«Volem que la música dialogue amb el territori», resumeix Edo. La idea és senzilla, però ambiciosa: que el públic escolte els grups, però també mire al voltant.
Santi Campos, Reina Vudú i Clitorians DJs
L’elecció del cartell respon a l’aposta per la música independent i pels projectes amb veu pròpia. «Comptar amb artistes com Santi Campos, Reina Vudú i The Clitorians DJs són propostes que encaixen perfectament amb l’esperit del festival i amb la nostra aposta per la música independent», apunta Belinda Edo.
La primera edició no pretén abastar-ho tot. L’escena castellonenca compta amb una llista extensa de grups i artistes que es mouen en circuits alternatius, sales menudes i espais culturals amb programació pròpia. Noms com Nube Naranja, Anna Millo, Línea Maginot, Chica Medusa, Toni Porcar, Back to the Hills, Annacrusa i molts altres formen part d’un mapa musical que el festival voldria anar incorporant amb el temps.
Eixa amplitud d’escena reforça el sentit del projecte. L’Olivera Fest no naix com una cita aïllada, sinó com una porta oberta: un possible punt de trobada entre músics de la província i un públic que vol descobrir cançons, repertoris i propostes fora dels canals més previsibles.
Fer-ho bé abans que fer-ho gran
La primera edició de l’Olivera Fest arriba amb una consigna clara: créixer sense perdre l’essència. L’organització no busca fer una cosa enorme des del primer dia, sinó posar les bases d’un projecte coherent, recognoscible i arrelat al poble.
«El nostre objectiu no és fer una cosa gran des del primer dia. El nostre objectiu és fer-ho bé», explica Belinda Edo. La frase marca una manera d’entendre la gestió cultural des del món rural: amb recursos ajustats, però amb una mirada llarga; amb prudència, però també amb il·lusió.
En un panorama en què molts festivals competeixen per dimensions, xifres i caps de cartell, l’Olivera Fest reivindica una altra escala. La de l’experiència pròxima, la del públic que pot escoltar sense presses, la dels artistes que troben un lloc on presentar el seu treball i la d’un poble que vol participar activament en la vida cultural del territori.
Aquesta primera edició serà, per tant, una prova i una declaració. Una prova perquè servirà per mesurar la resposta del públic i la capacitat de consolidació del projecte. Una declaració perquè afirma, des del principi, que els pobles d’interior també poden generar cultura contemporània, programar música emergent i construir propostes atractives sense renunciar a la seua identitat.
Cultura, territori i economia local
L’Olivera Fest també vol tindre una dimensió que vaja més enllà de l’escenari. La celebració del festival pot contribuir a donar visibilitat als allotjaments rurals, restaurants i recursos turístics del municipi. En aquest sentit, la cultura es planteja com una oportunitat per a activar noves dinàmiques en els pobles d’interior.
Els concerts poden ser el motiu inicial del desplaçament, però l’experiència pot ampliar-se: arribar abans, sopar al poble, conéixer l’entorn, descobrir rutes, quedar-se a dormir o tornar en una altra ocasió. L’impacte d’una cita cultural no sempre es mesura només en l’assistència, sinó també en la capacitat de generar relat i vincle amb el territori.
En aquest cas, el nom del festival ja funciona com una metàfora. L’olivera remet a la terra, al temps lent, a la resistència i a la identitat mediterrània. El festival vol aprofitar eixa imatge per a construir una proposta que no imite els models urbans, sinó que nasca des del seu propi paisatge.
Una primera nit per a començar camí
El 25 de juliol, Els Ibarsos viuran la primera edició d’un festival que arriba amb discreció, però també amb una idea molt definida. L’Olivera Fest vol ser un punt de trobada entre la música emergent de Castelló, el públic curiós i un municipi que entén la cultura com una manera de mirar cap al futur.
Santi Campos, Reina Vudú i The Clitorians DJs posaran so a un projecte que comença amb voluntat de continuïtat i amb el desig de créixer sense deixar de ser fidel al seu origen.
L’Olivera Fest dels Ibarsos naix menut, però no menor. Naix rural, però no perifèric. Naix amb pocs noms en el cartell, però amb una idea de fons ampla: que la música també arrele als pobles, que les places tornen a ser escenaris i que la cultura emergent trobe camins nous entre bancals, carrers i nits d’estiu.
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