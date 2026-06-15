Borriol dona veu a les dones silenciades de la República en les seues jornades de memòria històrica
La mostra 'Dones de la República fent història' es podrà visitar fins al 26 de juny i reuneix prop de 200 referències femenines
L’Ajuntament de Borriol ha donat el tret d'eixida a les III Jornades de Memòria Històrica, una edició que enguany se centra de manera monogràfica a visibilitzar i incorporar la perspectiva de gènere en la memòria democràtica. L’acte d’obertura, celebrat ahir de vesprada a l’antic edifici de l’Ajuntament —un espai emblemàtic de la localitat—, va servir per a inaugurar oficialment l’exposició «Dones de la República fent història».
La mostra, que romandrà oberta al públic fins al pròxim 26 de juny, és fruit de la col·laboració entre la Regidoria d’Igualtat i l’àrea de Patrimoni i Museu de Borriol. L’exposició ha sigut cedida per l’Associació Feminista Dones en Acció de Xirivella i Aula Violeta, i compta amb la participació del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló.
Una mostra en constant creixement
Durant la presentació, es va destacar la trajectòria d'esta exposició, que va començar a caminar l’any 2006 amb motiu del 75é aniversari de la proclamació de la Segona República. Si en un inici constava de 34 panells dedicats a personatges femenins, la investigació continuada ha permés que hui dia aglutine vora 200 referències de dones que van ser influents en la conquesta dels drets fonamentals, com ara el sufragi femení o l’accés de la dona a la vida pública i l'educació.
En l’àmbit local i provincial, els organitzadors van subratllar la importància de donar a conéixer figures clau de les nostres comarques que apareixen en la mostra, com és el cas de la pedagoga racionalista Pilar Grangel Arrufat, vinculada a la CNT i reconeguda per la seua tasca en l'ensenyament nocturn a dones treballadores, o Enriqueta Agut Armer, coneguda popularment com «la Palometa» per la seua gran oratòria, qui va exercir com a mestra i inspectora abans de patir el camí de l’exili cap a Mèxic.
Així mateix, l’acte va tindre un moment de record emotiu per a Consuelo, fundadora i membre activa del grup local de recerca, descrita com una dona de gran coratge i entusiasme en la defensa de la recuperació de la història del seu poble.
- Impactante agresión de una mujer a una conductora en Almassora: le abre la puerta del coche y la emprende a puñetazos
- La ruta de los chiringuitos de Benicàssim: estos son los 5 rincones donde tapear frente al mar este verano
- Fallece un menor en un accidente de motocicleta
- Las dos playas de Castellón que National Geographic señala como las mejores de la provincia
- Un pueblo de Castellón con solo 30 vecinos construirá apartamentos para atraer habitantes y salvar su futuro
- Directo | Mercado de fichajes CD Castellón: El Real Oviedo se interesa por Camara
- ¿Quién compra apartamentos en Castellón? El estoc se agota y suben los precios
- Entrevista a Haralabos Voulgaris (Parte II): «Ahora el reto es seguir creciendo sin perder nuestra identidad»